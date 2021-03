Robotique agricole Mc Connel étoffe sa gamme de robots de fauchage

Mc Connel complète sa gamme de robots radiocommandés destinés au nettoyage des zones difficiles d'accès. Le modèle de 40 ch signe le début de la seconde génération de machines et profite d'un moteur trois cylindres diesel là où la plupart de ses concurrents carbure à l'essence.

Mc Connel élargit sa gamme de robots de fauchage débroussaillage radiocommandés et ajoute la version 40 ch. Son nom : Robotcut2 RC40. Il s'inscrit dans la lignée des autres modèles, de 28 à 75 ch et signe la deuxième génération.

Déjà commercialisés en France via Payen Import, les engins sont conçus pour travailler en terrains difficiles. Le RC40 bénéficie donc d'un centre de gravité plus bas et de chenilles en caoutchouc pour évoluer dans des pentes jusqu'à 55°. L'opérateur est en sécurité et gagne en confort dans la mesure où grâce à la radiocommande, il peut travailler à distance du bruit et des éventuelles projections.

Moteur diesel Yanmar trois cylindres de 40 ch

Là où la plupart de ses concurrents utilisent un moteur essence, Mc Connel installe le moteur Yanmar à trois cylindres en version diesel de 40 ch. Il est conforme aux exigences de la norme d'émissions polluantes Stage V. Pour y répondre, le constructeur installe un filtre à particules mais pas d'AdBlue.

En termes d'entraînement, les ingénieurs anglais ont opté pour une boîte hydrostatique à deux gammes permettant de déplacer l'engin jusqu'à 4 km/h en première, et 7 km/h en seconde. Côté chenilles, plusieurs modèles disponibles : le caoutchouc standard, le super caoutchouc (plus rigide et doté de plus gros crampons) ou le système avec des pics métalliques pour renforcer l'adhérence.

Les doubles barres de protection contre le retournement et les panneaux de carrosserie sont en métal pour limiter la pénétration de la poussière et des débris dans le compartiment moteur. En outre, ils protègent et augmentent la durée de vie de l'engin.

Télécommande de 150 m de portée

La portée de la télécommande Hetronic est de 150 m. Les deux grands joysticks pilotent les mouvements, la direction et les accessoires. Les autres fonctions type transmission, vitesse de rotation du rotor, auto-nettoyage du radiateur sont activables via des boutons spécifiques. Deux boutons poussoir d'arrêt d'urgence sont disponibles, l'un sur le capot du robot, l'autre sur la télécommande.

Le dernier-né de la gamme est conçu comme ses grands frères, les RC56 et RC75. En effet, l'outil est compatible avec une large gamme d'accessoire selon le travail à faire. Il existe en deux largeurs : 1,3 et 1,6 m. Groupes de broyage herbe, mulching ou forestier, rogneuses de souches, trancheuses, fourches à palettes, godet chargeur frontal, lame de nivellement ou de déneigement, fraise à neige, balayeuse... les possibilités ne manquent pas. De quoi faire du RC40 en véritable couteau suisse.

