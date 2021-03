MyPLM Connect New Holland propose une importante mise à jour pour 2021

Le constructeur annonce la mise à jour de sa plateforme MyPLM Connect. Des fonctionnalités supplémentaires sont annoncées telle que la position de chaque balle libérée par la presse à balles rectangulaires.

La plateforme et l'application mobile New Holland baptisée MyPLM Connect connaissent une importante mise à jour destinée à améliorer les performances de l'outil. Désormais, l'opérateur bénéficie de la prise en charge de prescriptions pour le travail du sol ainsi que les presses à balles rectangulaires. Sans oublier les couches supplémentaires et les cartes permettant de visualiser le travail des machines.

La plateforme compte davantage de fonctionnalités en vue d'optimiser la productivité des engins et leur polyvalence sans pour autant faire grimper le coût d'utilisation. Selon Alessio Quatraro, chef produit de la marque : « La connectivité fait désormais partie intégrante de l'activité des agriculteurs, car ils comptent de plus en plus sur leurs machines pour collecter des données, tout comme nous le faisons avec nos smartphones au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle New Holland inclus la télématique de série sur ses gammes de tracteurs T7 et de moissonneuses-batteuses CR ».

MyPLM Connect Farm repensée pour plus d'ergonomie

Depuis que le constructeur a intégré le système d'information de gestion agricole AgDNA dans son système, il améliore ses performances en termes de visualisation et de compatibilité des données. L'interface Farm a aussi été repensée pour une expérience utilisateur plus ergonomique. Grâce à la dernière mise à jour, les utilisateurs accèdent aux informations directement sur le terrain. Il suffit de sélectionner la carte sur l'écran principal et en quelques clics, l'agriculteur affiche les données de la parcelle. L'utilisateur bascule d'une carte à une liste de parcelles et de véhicules rapidement.

Avec les presses, il est dorénavant possible d'indiquer précisément la position de la chaque balle. Reste à cliquer sur la balle pour afficher les informations spécifiques à celle-ci. Pourcentage d'humidité, densité, volume, nombre de tranches... l'agriculteur connaît tout à distance. Selon la marque, les données sont sécurisées sur le cloud MyPLM Connect et sont gérées automatiquement. Il suffit de créer son compte pour y accéder.

