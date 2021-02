Appli mobile Claas Connect Déchiffrer un code erreur et commander les pièces depuis son smartphone

Claas ajoute des fonctionnalités à sa plateforme Claas Connect et lance une version mobile disponible sur les sites de téléchargement habituels. Où que vous soyez, vous pouvez par exemple déchiffrer le code erreur de la machine et si besoin, commander les pièces de rechange sans quitter le siège de l'engin. Manuels d'utilisation, guide lubrifiants, données Claas Telematics... tout est à portée de clic !

La plateforme Claas Connect bénéficie de fonctionnalités supplémentaires ainsi que d'une version mobile pour Androïd et iPhone. L'agriculteur accède à son parc de machines directement en ligne. Le dispositif met en réseau différentes fonctions destinées à faire gagner du temps aux agriculteurs qui cherchent des informations importantes. Par exemple, quel est le lubrifiant adapté ou la référence de la pièce de rechange. Côté connexion, les identifiants Apple, Google ou Facebook suffisent si l'exploitant est déjà enregistré sur l’une des plateformes

Reste à identifier le concessionnaire local et à ajouter numériquement les machines et outils composants le parc via les numéros de série. Les notices d'utilisation sont aussitôt consultables. Sans oublier le configurateur lancé mi-2020. Le fermier peut ainsi assembler et mémoriser avec précision les tracteurs, machines de récolte, presses, chargeurs télescopiques et chargeuses à pneus ainsi que les applications numériques. S'il le désire, le concessionnaire peut lui transmettre un devis à partir de la configuration enregistrée.

Décoder l'anomalie d'un code erreur sans bouger

Pour personnaliser son parc machine, il est possible de télécharger ses propres photos et de créer des notes individuelles pour historiser chaque intervention ou réparation par exemple. La marque lance aussi son application mobile, disponible sur les plateformes de téléchargement habituelles. L’appli Claas Connect reprend les fonctionnalités et les services de la version bureau. Par exemple, l'agriculteur peut saisir le code erreur affiché sur sa machine et consulter sa signification sur place. Une fois identifiée, l'anomalie peut être réparée sans avoir à se déplacer. Autre possibilité : consulter le catalogue de pièces de rechange Claas Parts Shop et commander les pièces à son concessionnaire.

Sans oublier le guide sur les lubrifiants. Grâce aux spécifications techniques de chacun, l'agriculteur sait lequel choisir en fonction de sa machine. Les huiles, graisses et autres liquides de refroidissement peuvent également être commandés en ligne et validé par le distributeur. En 2021, l’intégration d’autres fonctionnalités importantes est prévue comme l’interfaçage avec Claas Telematics et Remote Service. Le client pourra utiliser ses données de télémétrie et profiter de rappels d’échéances au moment venu, comme la prochaine révision de son équipement.

