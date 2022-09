Sima 2022 Les nominés aux Sima Innovation Awards sont...

Les organisateurs du Sima ont dévoilé les 35 innovations nominées au Sima Innovation Awards, concours qui récompense les solutions et technologies les plus innovantes présentées par les exposants du salon. Les lauréats seront connus lors d’une cérémonie organisée le 6 novembre 2022, premier jour du salon.

Le jury, présidé par Christian Huyghe, directeur scientifique de l’Inrae, devra désigner les lauréats au regard de 3 grandes catégories d’usages et d’orientations : la précision du travail au service de la qualité du travail et des produits, l’optimisation et l’aide au service des réglages, du confort et de la sécurité, et enfin la transition agroécologique.

Les nominés sont classés en cinq catégories de produits :

de la récolte au stockage ;

élevage, énergies renouvelables, biomasse et biomatériaux ;

robotique et électronique embarquée ;

services et logiciels ;

sols et cultures.

Catégorie « sols et cultures »

Vanne pour cultures multiples Flexxfinger

Flexxifinger QD Industries a développé la Flexxifinger Multi Crop Valve pour offrir la possibilité de convertir les semoirs pneumatiques en un outil de semis polyvalent. Le besoin de passer facilement et rapidement d’un semis en mono-culture à un semis en multi-culture avec précision en utilisant le même semoir pneumatique est ce qui a motivé le développement de cette valve.

Correction automatique des pentes Lemken

Il s'agit d'un système de compensation de dévers à installer sur les bineuses Steketee EC-Weeder. La correction automatique des pentes est un système permettant de biner même en conditions vallonnées sans craindre la dérive vers le bas.

4PTH : l'attelage 4e point Hydrokit pour tracteur

C'est l'un des premiers dispositif de déplacement latéral d’outils excluant les jeux dans les axes et dépourvu de porte-à-faux supplémentaire. Il n'ajoute aucun poids à l'ensemble. Le principe repose sur la déformation de l’attelage 3e point actuel. Le kit comprend une ferrure à installer sur la trompette du tracteur, une autre sur l’outil. La barre avec le vérin dit 4e point relie les deux pièces entre-elles. Dès qu'une pression s'exerce sur le vérin, le système déplace l’outil vers la droite ou la gauche. En intégrant un capteur de position dans le vérin, les branchements et la conduite (recentrage automatique en bout de champs, gestion des butées de fin de course) sont gérés plus facilement. Enfin, le concept d'Hydrokit 4PTH supprime le jeu dans les rotules pour davantage de confort.

Semoir Monosem ValoTerra Ultimate

A noter aussi l'arrivée du système de fertilisation FertiSmart, dispositif rang par rang, 100 % électrique sur une architecture de 56 volt, assurant des débits jusqu’à 450 kg/ha. Pour davantage de polyvalence, l'opérateur peut remplacer les convoyeurs ASG par des goulottes (en moins de 30 minutes pour 8 rangs). Enfin, son micro-granulateur MicroSmart permet de localiser à quatre endroits différents le produit et bénéficie de deux trémies indépendantes par élément semeur.

Le Wulp de Praysbee

Il s'agit ici d'un équipement de pulvérisation qui s’adapte sur tous les pulvérisateurs existants. Il permet d’optimiser la pénétration des produits phytopharmaceutiques tout en diminuant la dérive de 90 %. Ce système est léger, il pèse moins de 5 kg pour deux mètres de large) s'utilise et s'installe facilement.

Semoir Proceed de Väderstad

Väderstad Proceed place une graine de blé à la profondeur souhaitée avec une précision millimétrique. Le résultat est une amélioration significative des rendements, une réduction de la densité de semis, une baisse des besoins en travail du sol et une réduction des traitements chimiques ainsi que l’utilisation des engrais. Le Proceed est l’un de ces progrès qui se produit rarement dans l’industrie des machines agricoles, mais quand il se produit, les circonstances changent.

Catégorie « de la récolte au stockage »

Agco Rapid Reload System (Massey Ferguson et Fendt)

Les agriculteurs s'orientent de plus en plus vers le liage par film, ce qui engendre des rechargements plus fréquents des bobines. Du coup, le matériel est plus souvent à l'arrêt, ce qui limite le débit de chantier. Le système Rapid Reload peut contenir jusqu’à trois rouleaux de filets, ou film de liage, permettant un changement de bobine plus rapide et aussi plus confortable.

Pick-up Claas Profi Contour 300 / 380 Variable

L'installation profite de deux entraînements indépendants : un pour la vis d’alimentation et l'autre pour les peignes. Ceux-ci sont entraînés grâce à l'hydraulique et l'engin adapte automatiquement leur vitesse de rotation en fonction de celle d'avancement. La vitesse de la vis d’alimentation est également gérée automatiquement en fonction de la longueur de coupe et de la vitesse d’avancement de la machine. En dissociant les deux éléments, le constructeur alimente l'ensileuse de manière plus régulière en vue d'une qualité de coupe supérieure. Côté disponibilité, les deux modèles sont d'ores et déjà au catalogue.

Claas Smart Density sur les presse à balles rondes Variant 500

La polyvalence d’une presse à balles ronde devient un critère de choix essentiel pour les agriculteurs. En France, trois types de récolte (ensilage, foin et paille) sont majoritaires. Ils demandent des adaptations techniques pour obtenir un fourrage de qualité en toutes circonstances. La nouvelle presse à chambre variable de Claas offre une réponse technique à ce besoin. Grâce à son système baptisé Smart Density, le pressage est différent selon la technique souhaitée. L’opérateur adapte ses paramètres selon qu'il fait de l'ensilage, du foin ou de la paille.

L’utilisateur renseigne les conditions de pressage (matière, humidité…) ainsi que ses besoins en terme de densité (noyau mou…) via le terminal Cemis 700. La presse s’adapte automatiquement, grâce à plusieurs capteurs, un algorithme et les deux bras de tension des courroies qui travaillent indépendamment.

Pick-up John Deere série R sans chaîne

Comme plus de puissance est disponible pour entraîner la vis sans fin, la marque a installé une vis de plus grand diamètre avec 79 cm. Les ailerons de vis mesurent 20 cm de haut, ils sont capables d'absorber d’énormes quantités de récolte. L’unité de ramassage est entraînée par une boîte de transmission installée au centre. Grâce à cette position, les dents extérieures sont désormais fixées plus aux extrémités. La largeur de travail efficace dent à dent passe à 2,7 m sur un pick-up de 3 m de large.

Logiciel de gestion d’autoconsommation

Klim'Top Controls construit, vend et installe des groupes froids et des systèmes de ventilation pour l'agro-alimentaire. Son service R&D développe des logiciels et des solutions techniques utilisées dans l’environnement des machines de la marque. Klimanager, le logiciel de gestion d’énergie, a ainsi été développé pour superviser le fonctionnement de plusieurs cellules de stockage de légumes, en tenant compte de plusieurs paramètres comme :

La puissance électrique maximum admissible sur le site, afin de ne pas avoir de coût de facturation en dépassement ou de disjonction de l’alimentation principale.

La planification journalière de la puissance électrique disponible pour optimiser les temps de fonctionnement sur les tarifications horaires en périodes creuses.

La sensibilité des produits stockés dans chaque case pour maîtriser les dérives de températures.

pour maîtriser les dérives de températures. La production d’électricité par des moyens d’énergies renouvelables afin de maximiser le fonctionnement des cellules de stockage en autoconsommation.

Le logiciel prend en compte les phases de travail de chaque machine Klim'Top et de la production d’électricité par un système photovoltaïque ou éolien pour réguler le fonctionnement des machines et ainsi maximiser l’autoconsommation.

Système d’incorporation d’additif sur presse à balles cubiques

Les principaux pays producteurs de fourrages secs (États-Unis et Australie) le demandaient... pour répondre aux problématiques de fenêtres météo de plus en plus courtes et pour améliorer la qualité du fourrage en Europe, Krone a développé un système d’incorporation d’additif pour ses presses à balles cubiques. Il a été développé à 100 % par les ingénieurs de la marque. En régulant la dose par rapport au poids réel de la balle, mais aussi au taux d’humidité réel du fourrage, l'allemand permet à l’utilisateur de respecter la préconisation du fournisseur d’additif. Il assure un travail de haute qualité et permet au fourrage de bien se conserver. Plus de chauffe, davantage de sécurité et du confort pour l'opérateur.

Cueilleur tournesol à broyeur hydraulique Olimac Drago Gold

Olimac lance son cueilleur à tournesol équipé d’un broyeur hydraulique combinant la possibilité de broyer au ras du sol et de récolter des plantes jusqu’à 1,5 m de hauteur. La tige du tournesol n'étant pas ramassée, le constructeur évite ainsi de surcharger la moissonneuse-batteuse. Le débit de chantier de la machine augmente. Easy Setup : la pompe à cylindrée variable qui alimente le circuit hydraulique de l’équipement peut être

positionnée en position de traction haute ou basse sans changer aucun de ses composants. Le déplacement variable de la pompe est utilisé pour calibrer le débit d’huile de sortie à pleine vitesse, et donc la vitesse du broyeur, en fonction de la vitesse de rotation de l’arbre à cardan (qui varie selon la marque et le modèle de la moissonneuse-batteuse). La fonction Safe Drive permet de surveiller le niveau et la température de l’huile directement depuis la cabine. Le système de refroidissement peut être nettoyé sans quitter son siège en ni stopper la machine. L'installation est proposée sur les outils de 6 à 24 rangs et est compatible avec toutes les marques de machine.

New Holland Grain Cam : application d’analyse de pertes de grains

L'application Grain Cam Grain Loss Calculator calcule automatiquement le nombre de grains à partir d'une photo prise à l’arrière de la moissonneuse batteuse pendant la récolte. Le système est rapide et sécurisant ; il permet de déterminer le niveau de perte de grains de la machine et d'ajuster les paramètres de l'engin pour minimiser les pertes.

Catégorie « robotique et électronique embarquée »

Amazone MySprayer

L'application Amazone dédiée aux smartphone facilite l’utilisation des pulvérisateurs, en particulier ceux ne bénéficiant pas de beaucoup d’automatismes. Elle se connecte via le bluetooth à la machine en vue d'offrir des fonctionnalités supplémentaires d’aide à la préparation et à l’utilisation de l'équipement (alarme de remplissage, calcul des quantités, pilotage à distance de l'ouverture des buses pour contrôler), tout en servant d’aide-mémoire à l’utilisation (affichage de la position des vannes à adopter lors du rinçage, déchiffrage des codes erreur...). Celle-ci permet aussi de limiter les erreurs en ayant toujours les bonnes informations sous la main et en offrant des fonctionnalités pratiques et astucieuses.

Amazone GPS-ScenarioControl

Le logiciel est prévu pour le terminal Amatron 4 du constructeur. Il permet d’automatiser les process de commutation complexes. Par exemple, l'agriculteur enregistre et géoréférence une succession de manipulations à effectuer dans la parcelle. Le scenario peut ensuite être lu lors de passages ultérieurs et ainsi commander automatiquement les fonctions de la machine. Avantages :

Augmentation de la précision des applications de par leur automatisation.

Réduction des erreurs de manipulation.

Répercutions économiques et écologiques positives. Facilité de prise en main par un nouveau chauffeur (moins de stress).

Facilité de passation d’information entre conducteur et responsable de culture.

Gain de temps et d’efficacité dans la réalisation des chantiers (point de départ, sens de marche).

Le logiciel peut être piloté par l’Amatron 4 et par l’App Amatron Twin.

Amazone UX SmartSprayer

Le pulvérisateur Amazone travaille de manière précise grâce à ses capteurs embarqués qui détectent le « vert sur vert ». Avec ce produit, trois spécialistes de la pulvérisation ont uni leurs expérience pour concevoir l’UX SmartSprayer : Bosch (pour la partie détection et traitement d’image), BASF et Xarvio (pour la partie conseil d’application en amont du traitement) et Amazone pour la partie support des capteurs et application.

Les caméras et le logiciel d'analyse d’image Bosch reconnaissent les adventices en temps réel, en toutes conditions grâce à l’éclairage embarqué. Le moteur de décision agronomique Xarvio décide de traiter ou pas en tenant compte de la culture, de l'adventice et des conditions météo. La tâche est alors transmise au SmartSprayer qui gère l'application localisée. La gestion de la rampe ContourControl couplée au SwingStop Plus assure le positionnement des jets optimal. Les résultats des tests conduits en Allemagne montrent des baisses de produits de l'ordre de 70 %. Le dispositif fonctionne sur maïs, betteraves sucrières et soja et se prépare pour d’autres cultures comme le colza et le tournesol.

Ecorobotix Ara - Le pulvérisateur autonome plante par plante

L'outil baptisé Ara pourrait augmenter la rentabilité des exploitations agricoles grâce aux économies de produits réalisées (jusqu'à 95 %). Au total, 13 traitements herbicides, fongicides ou insecticides sont actuellement disponibles, pour les cultures en ligne et les cultures maraîchères, telles que betterave, haricot, oignon, endive, salade, épinard, colza, maïs, ainsi que les prairies et le gazon (rumex et chardons).

Désherbage localisé John Deere See & Spray Universal

Ici, l'équipement est capable d'identifier en temps réel les adventices et de guider l’outil sur le rang. Le Spot-On Weeding combine la détection en temps réel des adventices avec le guidage de l’outil dans les rangs en vue de pulvériser seulement la bande ciblée. Le tout avec une grande précision.

Krone et Lemken Combined Powers

Les deux équipementiers allemands se lancent dans la traction grâce au robot nommé Combined Powers. Les deux entreprises familiales dévoilent leur véhicule agricole autonome, le premier disposant de son intelligence et travaillant en parfait synergie avec l'outil. En clair, le robot Combined Power prend les bonnes décisions pour garantir la qualité du travail de façon constante et en toute sécurité.

Rolland - RollControl Access-cible

Le RollControl Access-cible consiste à ajouter une surcouche software au niveau de la régulation de l’épandeur. Celle-ci contrôle le mouvement de la porte et la vitesse du tapis par rapport à un certain nombre de données. Le processus est certifiable Eco-Epandage.



Trellebord ATMS

Le Trelleborg ATMS est capable, grâce à ses capteurs, de détecter les conditions de travail des pneus en acquérant en temps réel la charge, la pression et la température. Connaître les conditions de travail des pneus et du tracteur en temps réel permet au système d’optimiser la configuration du tracteur et d’indiquer la pression la plus appropriée, augmentant ainsi l’efficacité de l’opération.

Catégorie élevage, énergies renouvelables, biomasse et biomatériaux

Delta-X Ferti’soluce de Bioret Agri

Delta-X est un séparateur d’effluents d’élevage laitier, couplé au Ferti’Soluce il permet de valoriser l’urine en biostimulant et les matières solides en bio compost. C’est ainsi la « fabrication de fertilisants à la ferme ». La première installation entrée en service permet en effet de mesurer les bénéfices concrets du concept original : évacuer les effluents liquides (urines) et solides (bouses) des étables laitières séparément pour éviter la formation de lisier. Les déjections sont collectées et stockées séparément et ne se mélangent plus. L’urine ne reste plus au sol et ne pollue pas les bouses

Peek’ture de Copeeks

Peek’ture est une solution de suivi connecté des parcours et pâturage. Elle permet de garder un œil sur des espaces situés à plusieurs kilomètres d’une exploitation. Simple d’installation et d’usage, la solution est autonome en énergie et permet de disposer d’une vue grand-angle de l’espace de vie mis à disposition des animaux. L’ensemble des données collectées permet de suivre en temps réel le comportement des animaux, d’avoir un suivi des températures ressenties et de mesurer la consommation d’eau aux points d’abreuvement. Des alertes en cas de dépassement de seuils (température, consommation d’eau) peuvent être paramétrées pour signaler les anomalies.

Vortex d’Emily

La pailleuse traînée à turbine « Vortex » s’attèle sur tous les engins porteurs équipés de bras de relevage. La Vortex paille jusqu’à 24 m et distribue tous types de fourrages (foin, enrubannage, maïs, herbes…) en bottes rectangulaires et en bottes rondes. L’innovation la plus importante de la pailleuse Vortex est sa gestion autonome du fonctionnement du démêleur et du tapis. En effet, Emily a développé et breveté le système Ijinius qui mesure et collecte des données pour piloter automatiquement la vitesse du tapis, et l’embrayage / débrayage du démêleur. Le système Ijinius bénéficie d’un temps de réaction de 0,005 seconde : il est 200 fois plus rapide que le temps de réaction humain.

L’économie circulaire de New Holland et Bennamann

New Holland et Bennamann ont développé une solution modulaire, performante et économiquement soutenable pour produire et utiliser du biométhane comprimé (GNC). Bennamann propose des solutions pour capter le méthane fugitif des fosses à lisier, pour le purifier et pour distribuer ce carburant sur l’exploitation agricole. New Holland élargit sa gamme de tracteur GNC avec le T6 Methane Power avec transmission Dynamic Command. Ainsi une économie circulaire peut être créée : le méthane fugitif polluant devient le plus vertueux des carburants avec une empreinte carbone négative.

Samson/pichon Alta

Le système Alta est une assistance d’épandage en zone vallonnée. Il permet d’automatiser la vidange totale par l’avant ou l’arrière de la cuve en fonction de son degré d’inclinaison. L’inclinomètre installé sur la cuve est connecté au terminal de commande en cabine. Cette lecture de la pente dans laquelle travaille la tonne à lisier permet au contrôle commande de sélectionner automatiquement la vanne avant ou arrière sans intervention du chauffeur. Ainsi il permettra aux utilisateurs finaux de se préserver des oublis de basculement manuel de la vidange avant à la vidange arrière.

Samson/pichon GSC

Samson propose le système GSC pour gérer les coupures de tronçons par section. Il est doté d’un contrôleur capable de gérer jusqu’à 12 sections et de couper le jalonnage depuis le siège du tracteur via le système de commande SlurryMaster 8000. Le Samson GSC est un système universel qui peut être installé ou monté sur d’autres produits que ceux de la marque Samson, de manière à ce que le SlurryMaster 8000 puisse améliorer la précision et réduire les émissions lors de l’application d’engrais naturels.

Samson/pichon Opti-Sensor

Pichon a mis au point le premier capteur NIR (proche infrarouge) pour épandeur à fumier. Autonome et compact, il est fixé sur la ridelle de l’épandeur et mesure en temps réel les taux de matières sèches, N, P, K d’un fumier ou compost pendant l’épandage.

Catégorie Services et logiciels

Carbon Extract d’Agrosolutions

Il s’agit d’un outil web en ligne, simple d’accès, à destination des conseillers agricoles pour un accompagnement pas à pas des agriculteurs dans leur transition bas-carbone (bilan carbone, simulateur, projet) et pour un pilotage des projets Label bas-carbone à l’échelle des territoires. Avec 1 400 exploitations d’ores-et-déjà accompagnées par Carbon Extract, l’ambition d’Agrosolutions est de fournir le premier outil d’accompagnement de la transition bas-carbone et ainsi aider l’agriculture française à réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050.

Beelive de la start-up Beeguard

Beelive est un capteur embarquant l’analyse vidéo par intelligence artificielle pour compter les abeilles dans les ruches. Cela permet de mesurer les flux d’abeilles de ruches témoins pour fournir des indicateurs clés chiffrés comme le suivi en continu de la mortalité journalière, les heures et l’effort de butinage.

Claas Cemos dialog

Le système d’optimisation interactif des performances des moissonneuses batteuses Claas constitue, selon le constructeur, une solution simple d’utilisation et abordable à un besoin de marché qui ne cesse d’évoluer.

ITK Presto

ITK Presto est un service de prévision hebdomadaire automatisée des blocs de production pour les maraîchers, permettant notamment de mieux négocier les ventes, réduire les pertes associées aux écarts de prévisions, mieux valoriser la production et tenir les engagements.

MyEasyCarbon de MyEasyFarm

MyEasyFarm propose une solution d’accompagnement des agriculteurs et tous porteurs de projets bas carbone. MyEasyCarbon permet notamment d’établir le diagnostic carbone de l’exploitation, de simuler les gains potentiels des changements de pratiques culturales, de documenter en temps réel et sans saisie les interventions dans chaque parcelle pendant la durée d’un projet, grâce en particulier aux données satellites Sentinel et à la remontée automatique de données via les matériels agricoles ou les mobiles des chauffeurs, de calculer le bilan des Crédits Carbone générés sur l’exploitation et de partager les informations entre les acteurs du projet.

Easy Connect

Le système Easy Connect est un système de transfert fermé pour les produits phytosanitaires en formulation liquide, composé d’un connecteur spécifique développé par plusieurs fabricants et d’un bouchon unique et normé.. Cela permet la vidange et le rinçage des produits sans aucun contact entre le produit et les opérateurs. Les premiers bidons équipés apparaîtront en France dès 2023. Easyconnect permet un transfert total ou partiel du produit dans la cuve du pulvérisateur. Ce dispositif permet également de prévenir des déversements accidentels (éclaboussure, renversement) dans l’environnement.

