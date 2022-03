Info salons Tech&Bio noue un partenariat avec Exposima

La chambre d'agriculture de la Drome, l'APCA et Exposima viennent de nouer un partenariat à trois. Un stand Osez la bio s'installera donc dans un hall du Sima pour parler des technologies et des pratiques de l'agriculture biologique.

Sébastien Windsor, président de l'APCA, Jean-Pierre Royannet, président de la chambre d'agriculture de la Drome et Isabelle Olfano, directrice d'Exposima, viennent d'annoncer la conclusion d'un accord tripartite visant à proposer aux visiteurs du salon des ateliers autour de la technologie et des techniques d'agriculture biologique.

Du 6 au 10 novembre 2022, un espace dédié et baptisé "Rendez-vous Tech&Bio by Sima" proposera 10 conférences, un stand "Osez la bio" animé par les chambres d'agriculture, et un village exposants Bio. Trois espaces pour tenter de fournir aux agriculteurs des réponses à leurs problématiques, par exemple : Comment réussir sa conversion, assurer la rentabilité de l'entreprise et se tourner vers les nouvelles technologies.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net