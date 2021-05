Automoteur de pulvérisation Amazone offre davantage d'ergonomie à son Pantera 4504

Sébastien Duquef Terre-net Média

Le constructeur allemand fait évoluer son automoteur de pulvérisation Pantera et lance la nouvelle génération du 4504. Plus de puissance hydraulique, terminal AmaDrive 7.0 plus de capacité de carburant, rampe 36 m avec pulvérisation possible jusqu'à 30 km/h, bac incorporateur de 60 l... les nouveautés ne manquent pas pour améliorer les performances de la machine et accroître l'ergonomie.

Amazone dévoile sa nouvelle génération d'automoteur de pulvérisation Pantera 4504. La nouvelle version bénéficie du terminal AmaDrive 7.0 en cabine. L'écran est directement intégré à l'accoudoir de commandes et fonctionne telle une tablette tactile. Question pilotage de la pulvérisation, c'est le terminal AmaTron 4 ou l'AmaPad 2 qui prennent la main, couplés au joystick multifontions AmaPilot +. À lire aussi >> Pulvérisateur automoteur Matrot - L'Hellios 3 désormais assemblé à l'usine Hardi-Evrard de Beaurainville (62) Les ingénieurs de la marque renforcent la puissance hydraulique, en particulier au niveau de l'entraînement des ventilateurs et des pompes de pulvérisation. La régulation "Eco" du moteur s'adapte mieux à la charge du moteur en vue de limiter la consommation de carburant de la machine. D'ailleurs, le réservoir de carburant est dorénavant positionné du côté gauche de la machine et offre 290 l de capacité. Pulvérisation jusqu'à 30 km/h avec la rampe de 36 m En termes de vitesse de travail, le modèle équipé de la rampe Super-L3 de 36 m peut pulvériser jusqu'à 30 km/h. À noter aussi la présence des dernières technologies proposées par le constructeur allemand. Côté bouillie, la double pompe pistons/membranes a été positionnée à droite de la machine en vue de fournir suffisamment de puissance d'aspiration et jusqu'à 700 l/min de débit au remplissage. Le tout en réduisant le niveau sonore pour garantir le confort de l'opérateur. Le pompe bénéficie de membranes "Blueflex" de série. Le bac incorporateur de 60 l profite d'une buse placée en fond, l'incorporation des sels et des poudres est plus rapide. Le tableau de commande peut être équipé (en option) du pack Confort Plus, composé de l'écran tactile en lieu et place des vannes manuelles. Davantage d'automatismes sont également installés : pause de remplissage, remplissage automatique de la cuve d'eau claire en arrière-plan, rinçage du bac incorporateur, fonction anti mousse...

