Pulvérisateur automoteur Matrot L'Hellios 3 désormais assemblé à l'usine Hardi-Evrard de Beaurainville (62)

Les chaînes d'assemblage du site de Beaurainville (62) ont été modernisées et les équipes formées pour produire les automoteurs de la marque Matrot en complément des modèles Hardi, Evrard et des nouveaux traînés Meteor.

Le groupe Hardi-Evrard assemble désormais les automoteurs Matrot sur son site de Beaurainville dans le Pas-de-Calais. Les Hellios 3 sont connus pour leur agilité et leur légèreté. La version assemblée à l'usine Evrard garde les caractéristiques ayant fait sa renommée sur le marché de l'automoteur.

Le groupe Exel Industries transforme ses sites historiques pour les adapter à leur nouvelles activités depuis la décision de réorganiser la fabrication selon les spécificités des machines et non selon la marque. Les lignes d'assemblage de Beaurainville ont donc été modernisées pour accueillir les automoteurs Matrot baptisés Hellios 3, en complément des lignes de fabrication et d’assemblage des automoteurs aux couleurs Hardi, Evrard et les traînés Meteor.

Beaurainville assemble les automoteurs Matrot, Hardi, Evrard et les traînés Meteor

Les équipes de montage ont reçu la formation nécessaire en 2020 sur les différentes étapes de l’assemblage d'un Hellios 3. La chaîne de production est désormais entièrement opérationnelle et les premières machines produites devraient être livrées chez les concessionnaires.

