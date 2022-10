Pulvérisation Hardi diminue la dérive avec son PulseSystem

Hardi dévoile sa technologie PulseSystem, capable de limiter la dérive quelles que soient la vitesse et la dose appliquée. Sans oublier la gestion centralisée des 72 buses de la rampe de 36 m, permettant de piloter l'application selon la carte de préconisation et ainsi de faire chuter la quantité de produit utilisée jusqu'à 90 %. Rendez-vous sur le stand de la marque au Sima pour découvrir le dispositif.

Lors du Sima 2022, Hardi doit dévoiler sa solution anti-dérive baptisée PulseSystem. En combinant deux technologies de réduction de la dérive, la marque a développé son système d'application capable de réduire la dérive au maximum. Le dispositif est adapté aux rampes Twin Force et sera exposé sur le stand du constructeur, installé sur un pulvérisateur traîné Hardi Aeon.

Contrôler la taille des gouttes pour réduire la dérive

L'installation PulseSystem maintient les buses ouvertes entre 30 et 100 % à pression constante et garantit que la taille des gouttelettes n'est pas affectée. Par conséquent, la même buse peut être utilisée à des vitesses différentes. La dérive est réduite à son minimum et le débit est optimisé. En effet, le système conserve les gouttes à taille optimale, contrairement aux systèmes conventionnels où la dérive est plus importante lorsque le volume demandé augmente. Associé au système Twin, qui présente déjà des caractéristiques de réduction de la dérive et de pénétration intéressantes, l'installation PulseSystem contrôle l'endroit où le produit est déposé, directement depuis la cabine.

Grâce à la fonction CurveControl, la quantité de produits phytos est limitée de manière à réduire l'impact environnemental des applications. Les parcelles comportant de nombreux virages en bénéficient grâce à la quantité de bouillie qui diminue à l'intérieur du virage, et la pleine dose qui est respectée à l'extérieur. Cela évite automatiquement de surdoser ou de sous-doser dans les courbes.

Activation/désactivation automatique de chaque buse

En outre, le système fonctionne avec une unique buse en mode marche/arrêt. En clair, sur une rampe de 36 m, le contrôle des 72 buses s'opère à un seul niveau. Cela peut se faire, par exemple, par le biais d'une cartographie. Dans ce cas de figure, elle détermine les zones où il est nécessaire d'appliquer du produit. Le constructeur annonce pouvoir réduire la quantité jusqu'à 90 % car le système ne traite que les zones infestées du champ.

Le PulseSystem a été testé l'année dernière sur les pulvérisateurs Navigator et Aeon. Les retours sont plutôt positifs, Hardi semble désormais prêt à déployer sa technologie dès 2023. Les premiers exemplaires sont fournis pour équiper les rampes Delta Force des engins des gammes Aeon et Navigator ou la rampe Twin d'un Aeon.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net