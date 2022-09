Pulvérisation Le soleil se lève sur la pulvérisation portée Arland

Durant le Space, Arland a présenté aux agriculteurs le dernier arrivé dans sa gamme de pulvérisateurs portés, Héol. De 800 à 1 200 l, l'outil s'adresse surtout aux petites exploitations ou à celles qui ne parviennent plus à amortir du matériel devenu encore plus cher depuis quelques mois.

Arland a dévoilé son nouveau venu à la gamme de pulvérisateurs portés durant le Space à Rennes. Le pulvérisateur a pour philosophie simplicité et rationalité. Suite aux augmentations tarifaires d'à peu près tous les fabricants, amortir sa machine devient d'autant plus difficile. C'est pourquoi la marque propose son outil porté, économique et pourtant sans compromis question qualité.

L'engin est baptisé Héol (soleil en breton) et sa commercialisation est programmée pour début 2023. Le pulvérisateur devrait être disponible en trois capacités de cuves, 800, 1 000 et 1 200 l. Deux modèles plus petits sont d'ores et déjà annoncés pour étoffer la gamme dans le courant de l'année prochaine à destination plutôt du marché maraîchage. L'équipement bénéficie de rampes en acier jusqu’à 18 m et des technologies déjà existantes chez Arland, à savoir le DPAE, l'Isobus…

