Applications mobiles mySpreader et mySeeder : régler vos outils Amazone depuis le smartphone !

Sébastien Duquef Terre-net Média

Amazone lance deux applications mobiles à télécharger sur Androïd et IOs dès mars 2020. mySeeder et mySpreader permettent de régler les outils directement via l'écran du smartphone. Les paramètres sont transmis via la connexion Bluetooth établie grâce à l'adaptateur Amazone. Gain de temps, précision et confort de l'opérateur en perspective.

Amazone regroupe ses deux applications EasyCheck et Amaconnect dans une solution mobile unique baptisée mySpreader. En clair, il suffit d'installer l'application sur votre smartphone et de construire son jeu de données : propriétés de l’engrais, résultats d’épandage et réglages de l’épandeur déjà réalisés. Lire aussi >> Cirrus CC - Le semoir à double trémie qui gère automatiquement le décalage spatial L'agriculteur peut aussi contacter le service Amaconnect de la marque directement via l'appli. Les spécialistes en ligne ont donc connaissance des réglages et des résultats d’épandage et peuvent ainsi les adapter pour améliorer la qualité du travail si nécessaire. Pour les appareils Isobus, le constructeur allemand propose un adaptateur Bluetooth capable de transmettre les réglages directement à l’épandeur. Le dispositif évite les erreurs de saisie et permet à l'opérateur de gagner du temps ! L'outil EasyMix évalue les mélanges d’engrais et contrôle leur miscibilité. L'idée est de déterminer le bon compromis en termes de réglages. mySeeder : étalonner son semoir depuis un smartphone Côté semoir, les ingénieurs de la marque en finissent avec les allers-retours entre le terminal en cabine et le doseur pour étalonner l'outil. En 2015, Amazone avait déjà présenté son terminal auxiliaire Twin Terminal. Positionné à côté du doseur, celui-ci offrait déjà du confort à l'opérateur. Aujourd’hui, l'appli mySeeder propose davantage de fonctionnalités : l’utilisateur se connecte depuis son téléphone (IOs ou Androïd) et pilote le semoir via la connexion Bluetooth. Reste à étalonner sans quitter le siège directement sur l'écran du mobile. >> Christophe Sanséau : « Des lunettes connectées pour une intervention plus rapide sur les machines » L'application sera disponible à partir de mars 2020 sur les combinés Isobus Cirrus, AD-P, Primera, Citan et Condor du moment qu'ils soient équipés de l’adaptateur Bluetooth.

