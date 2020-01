Amazone Cirrus CC Le semoir à double trémie qui gère automatiquement le décalage spatial

Amazone ajoute le contrôle de section sur ses semoirs Cirrus à double trémie. Une technologie capable de gérer automatiquement le décalage spatial de semis grâce au GPS Switch. Une fonction intéressante dans les bouts de champ.

Pour répondre à la demande grandissante de semer plusieurs produits en un seul passage, Amazone propose les Cirrus 4003-CC, 4003-2 CC et 6003-2 CC. Les semoirs bénéficient désormais d’une trémie à deux compartiments et d'une seconde unité de semis avec des disques FerTeC. Du coup, l'engin implante la semence et l'engrais à des profondeurs différentes si nécessaire. Le principe est d'ailleurs baptisé Double Shoot.

Arrêter le semis des deux doseurs au même endroit

Pour améliorer la précision des semoirs Cirrus-CC, la marque lance le système de contrôle de section MultiBoom. Dans les tournières, le dispositif fonctionne aussi via l’application MultiBin, qui active ou coupe les deux doseurs simultanément en bout de champ. Résultat : l’engrais est ouvert et fermé exactement au même endroit que la semence, malgré que les semis se fassent à deux endroits différents. Le pilotage décalé dans le temps de plusieurs unités de dosage est donc possible grâce à la commande MultiBoom.

À lire aussi >>> Une trémie frontale universelle nommée FTender chez Amazone

Sur le terminal, le conducteur décide de commuter les deux modes. Le moment de commutation peut être défini par le conducteur et saisi sur l'écran. En outre, si le Cirrus-CC est équipé d’une unité GreenDrill et de trois unités de dosage, le logiciel gère l'ensemble.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net