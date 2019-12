Trémie frontale Amazone propose un modèle universel nommé FTender

La trémie frontale d'Amazone baptisée FTender peut être utilisée comme réservoir additionnel pour augmenter le débit de chantier ou comme second contenant capable d'embarquer de l'engrais pour fertiliser directement au semis. Un outil polyvalent et universel qui s'adapte à tous les semoirs de la marque. Sans compter la compatibilité Isobus qui permet de piloter les fonctions de l'accessoire directement depuis un terminal compatible ou directement depuis l'écran du tracteur pourvu qu'il soit également compatible.

La trémie frontale FTender d'Amazone est proposée avec un volume de remplissage de 1 600 ou 2 200 litres. Le remplissage est facile grâce à l'ouverture de 1,1 m par 2,2 m. Sa forme conique offre une aérodynamie frontale et une bonne visibilité vers l’avant. Un point intéressant lors des déplacements sur route et pour manœuvrer.

La trémie est disponible en deux versions : soit avec le système d’alimentation libre et sa bâche repliable avec arceaux, soit avec le système d’alimentation sous pression et son couvercle hermétique. Les parois verticales sont formées de sorte à ce que l'écoulement soit irréprochable, avec de la semence comme de l’engrais.

Trémie additionnelle ou associée à un semoir

L'outil s'utilise de façon conventionnelle comme trémie additionnelle ou en association avec les semoirs pneumatiques Centaya de la marque. Dans ce cas, elle augmente la capacité de travail et le débit de chantier en limitant le temps de remplissage. Autre possibilité : l'utiliser comme conteneur à engrais pour fertiliser au moment du semis en un seul passage. Dans cette configuration, le semoir nécessite une alimentation supplémentaire sur chaque élément de semis.

L'engin est compatible avec la norme Isobus et bénéficie de son propre boîtier. Ceux qui préfèrent peuvent le relier à l'électronique du semoir pour tout gérer depuis le même terminal.

Dosage électrique et modulation de dose intraparcellaire

Côté dosage, le système est installé sous la trémie pour rester accessible et donc simplifier le changement de doseur. Différentes bobines de dosage sont disponibles pour répondre aux différents types de semences. Le dispositif est électrique ce qui permet de modifier la dose directement depuis l'interrupteur. Le réglage se pilote depuis le terminal sans que l'opérateur n'ait besoin de quitter le siège du tracteur.

À noter aussi que la modulation du débit intraparcellaire s'opère automatiquement depuis les cartes d’application. La vitesse est déterminée par le capteur radar fixé sur la trémie frontale ou par l'information relayée par le tracteur ou le GPS. Le constructeur a prévu une sortie séparée pour vidanger rapidement le surplus. Dans ce cas, le doseur tourne plus vite.

Étalonnage électrique depuis le terminal ou l'appli

Enfin, question étalonnage, FTender profite d'un peson et d'un sac de contrôle de série. Il suffit d'appuyer sur la touche d'étalonnage du terminal TwinTerminal ou depuis l'appli mySeeder. Pour atteler/dételer l'accessoire, les flexibles à verrouillage rapide et la prise Isobus enfichable rendent la manœuvre plus rapide.

Les trémies sont disponibles avec ou sans rouleau Pneupacker frontal T-Pack F. La version non équipée s'utilise comme trémie d’engrais pour semer du maïs par exemple. Celle qui en bénéficie est plutôt utilisée pour semer les céréales en combinaison avec les semoirs Avant ou Centaya. Le Pneupacker directionnel T-Pack F roule entre les pneus du tracteur. Pour rappuyer plus fort, il suffit d'ajouter des masses supplémentaires.

