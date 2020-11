Herse rotative Durakarb : des dents qui carburent au tungstène pour tout exploser !

Kuhn s'inspire de la méthode de fabrication du carbure de tungstène pour renforcer ses lames de herse rotative et allonger leur durée de vie. Quatre plaquettes sont brasées à la dent et ne forment aucune surépaisseur pour limiter le besoin de puissance de l'outil.

Nées de l'assemblage de poudres issues de la compression et du chauffage de divers composés chimiques, dont le tungstène et le carbone, les plaquettes de carbure de tungstène répondent à un procédé de fabrication très précis. Leur matière est très dure et résiste mieux à l'abrasion que l'acier classique.

Kuhn a appliqué cette technique à ses dents de herse rotative pour accroître leur durée de vie. Leur nom : Durakarb. Quelles que soient les conditions, sols très durs ou pierreux, leur résistance à l'usure est meilleure.

Aucune surépaisseur liée à la plaquette

La dent bénéficie donc de quatre plaquettes sur une hauteur de 136 mm. Le profil frontal est arrondi pour scinder le flux de terre de sorte à limiter l'usure des flancs de la lame, tout en conservant la qualité de brassage de la terre. Elle est brasée à la dent et profite d'une forme en "V" qui offre une surface de contact plus grande. Ceci limite le risque de casse ou de perte de la plaquette en cas de choc. À souligner aussi que le profil n’engendre aucune surépaisseur, permettant de limiter la puissance nécessaire.

Le constructeur a effectué des tests comparatifs entre sa lame Durakarb et une version adaptable. Les résultats parlent d'eux-mêmes. En termes de disponibilité, l'agriculteur peut équiper son outil dès lors qu'il appartient à l'une des gammes suivantes : HR 103/104, HR 1003/1004 de génération Fast-Fit 2 et HR 1020/1030/1040.

