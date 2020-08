Pulvérisateur traîné Hardi Aeon : la pulvérisation du futur se dessine

Hardi complète son offre de pulvérisateurs traînés grâce à l'arrivée de l'Aeon. Un modèle plutôt haut de gamme bénéficiant d'un essieu directionnel, d'une suspension du timon et de l'essieu. Les cuves de rinçage ont été fixées de chaque côté de l'appareil pour conserver un équilibre irréprochable.

Aeon : c'est le nom du dernier-né de la gamme de pulvérisateurs traînés Hardi. Il bénéficie d'un centre de gravité assez bas et d'un châssis robuste en vue de mieux résister à l'épreuve des années. Toujours pour accroître sa longévité, les pièces les plus importantes sont grenaillées et recouvertes d'une peinture lisse pour faciliter leur nettoyage.

Les ingénieurs de la marque ont planché pour améliorer l'équilibre des charges. À l'image des cuves de rinçage qui sont fixées de chaque côté, à gauche et à droite, de l'engin pour ne pas déséquilibrer l'ensemble. Idem en termes de rapport largeur/longueur. L'objectif est de ne rien perturber même avec une flèche plus longue.

Essieu directionnel pour plus de précision

L'opérateur a été placé au centre des réflexions autour de la zone de manipulation. Il contrôle toute les fonctions de la machine, remplissage, agitation ou pulvérisation, depuis la plateforme. À souligner le terminal FluidBox 8000 qui regroupe l'intégralité des fonctions et le TurboFiller qui intègre la table de travail. Pour ceux qui travaillent de nuit, la marque installe des feux de travail à Led pour éclairer les points essentiels.

Pour gagner en précision, l'Aeon est équipé d'un essieu directionnel ComfortTrack. Il contrôle le pulvérisateur au champ comme sur la route. Même pour stationner la bête, les manœuvres sont plus faciles et gagnent en précision. Côté rampes, Hardi stabilise les mouvements pour améliorer le confort, là aussi en mode transport ou au champ. La suspension hydraulique installée sur l'essieu et le timon suspendu contribue aussi à réduire les mouvements de l'outil, qui se répercutent sur le tracteur.

Compartiment de transport Safety Locker

Sans oublier le compartiment de stockage Safety Locker qui permet de transporter des outils et des bidons en toute sécurité. Toujours question sécurité, l'accès au réservoir principal se fait à partir de la plateforme munie d'une échelle repliable. Elle facilite l'accès pour entretenir la pompe, fixée sur supports coulissants.

Les agriculteurs les plus geeks apprécieront la connectivité au Cloud Agrirouter, qui permet notamment de transférer les cartes de modulation et les données de pulvérisation directement depuis le terminal vers l'ordinateur du bureau. Le dispositif SmartCom permet au constructeur de diagnostiquer les éventuels problèmes à distance et de déployer le service technique sans perdre de temps si besoin.

