Maschio Gaspardo Une troisième trémie sur le semoir direct Gigante

Maschio Gaspardo ajoute une trémie sur son semoir Gigante Pressure pour augmenter la polyvalence de l'outil en le rendant capable de semer deux espèces tout en fertilisant dès le semis.

Maschio Gaspardo installe une troisième trémie sur son semoir Gigante Pressure. Une centaine d'exemplaires de l'outil circule en France depuis son lancement l'an dernier et le constructeur le fait évoluer pour répondre à la demande des agriculteurs. Auparavant, l'engin bénéficiait d'une double trémie et d'une tête de répartition. Dans cette configuration, il était possible de semer deux produits sur chaque rang (ex : blé + fertilisation).

En option, l'agriculteur peut opter pour la seconde tête de répartition, qui offre la possibilité de différencier deux lignes de semis et ainsi de semer, par exemple, du colza et des féveroles à deux profondeurs différentes, à deux densités différentes et cela sur deux lignes de semis différentes.

Une troisième trémie de 200 l

Récemment, le constructeur a recensé les besoins des agriculteurs pour leur proposer la solution d'incorporation du fertilisant sur la ligne de semis, tout en semant deux espèces différentes. Du coup, le Gigante Pressure va pouvoir, dès cette année, bénéficier d’une troisième trémie de 200 l de capacité. Elle peut contenir soit des petites graines (moutarde, trèfle, anti-limace, colza, …), soit des grosses graines (légumineuses, engrais, …), voire un mélange d’espèces.

Le compartiment, fixé à l'arrière du semoir, propulse les semences vers l'une ou l'autre des deux têtes de répartition. Le kit offre une solution de semis direct polyvalente, n'engendrant pas de surcoût trop important.

