Info-firme Un chiffre d'affaire record de 420 millions d'euros en 2021 pour Väderstad

Väderstad, acteur majeur dans le domaine du travail du sol, du semis et du semis monograine, a atteint un chiffre d'affaires record de 420 millions d’euros au cours de l'exercice 2021. Il s'agit d'une nouvelle année exceptionnelle en termes de ventes pour la marque.

Väderstad a réalisé un chiffres d'affaires record en 2021 : 420 millions d'euros, ce qui représente une croissance de 24 % par rapport à l'année dernière. La base de la croissance de Väderstad est une forte augmentation des ventes, où des marchés importants comme la Russie, le Canada, la Suède, l'Allemagne et l'Angleterre qui se portent très bien.

Le nombre de salariés Väderstad a également considérablement augmenté en 2021 : en décembre, la marque a dépassé les 1 900 employés dans le monde. Et le bénéfice est passé de 19 millions d’euros en 2020 à 40 millions en 2021, bénéfice qui sera en très grande partie utilisé pour de nouveaux investissements.

« Notre production fonctionne très bien, ce qui nous permet d'obtenir cet excellent résultat financier. Nous utiliserons ce bénéfice pour investir dans l'expansion de nos usines de production en Suède, au Canada et aux États-Unis, et pour nous concentrer encore plus sur l'innovation et le développement de produits », déclare Mats Båverud, PDG de Väderstad.

La pandémie mondiale Covid-19 a continué d’affecter Väderstad et le reste du monde en 2021, ce qui a également influencé le résultat financier. « La Covid-19 nous a affectés avec des coûts de matériaux plus élevés et quelques perturbations dans les livraisons. Cependant, notre organisation nous a permis de plutôt bien s’en sortir, en ayant une gestion de la production répondant aux standards de la marque, tout en conservant une sécurité sanitaire optimale de nos salariés. Grâce à cela, nous avons pu passer cette période sans aide gouvernementale », ajoute Mats Båverud.

Une augmentation du chiffre d'affaires également visible sur le marché français

Le marché français a également vu son chiffre d’affaires augmenter. Cependant la croissance est inférieure au groupe. « L’année 2021 fut encore en croissance pour nous, mais cela est moins marquant que pour nos collègues. La prise de commandes plus rapide des autres marchés a entraîné une augmentation importante des délais de livraison, et donc moins de machines facturables sur 2021. De ce fait, nous démarrons 2022 avec un niveau de portefeuille de commandes record ! », déclare François Doisy, directeur général Väderstad France.

Par ailleurs, ce bon résultat financier a permis à Väderstad France d’investir, comme la maison mère. « Étant donné le nombre de machines vendues, nous renforçons nos équipes terrain, tant au niveau du service technique que commercial. Le suivi de nos clients et leur satisfaction sont des éléments cruciaux pour le développement à long terme. Nous tenons à rester proches du terrain et à l’écoute de nos partenaires », explique François Doisy.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net