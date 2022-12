Lemken investit dans l'intelligence artificielle

La reconnaissance d'images trouve de plus en plus sa place dans l'agriculture moderne et permet la mise en œuvre autonome dans de nombreux domaines d'application. Il suffit d'équiper le matériel de caméras ou de capteurs et de les associer à des algorithmes intelligents.

C'est le cas de l'IC-Weeder AI de Steketee, ce qui avait déjà permis à Lemken de lancer sa bineuse capable de distinguer les plants de betteraves sucrières des adventices, même en cas de forte infestation. Le logiciel a été développé par une société néerlandaise spécialisée dans les technologies agricoles, Track32, dans laquelle l'entreprise allemande vient d'annoncer sa prise de participation.

Développer en interne les technologies d'avenir

Une opportunité de développer en interne les technologies d'avenir grâce à la collaboration avec Track32, basée à Ede. Anthony van der Ley, directeur général du groupe, se réjouit de cet investissement qui fige la collaboration pour l'avenir. « Cela accélère le développement de technologies intelligentes et assure la continuité. Pour Track32, cela se traduit par une sécurité de planification et un potentiel de croissance important. »

Son fondateur, Joris Ijsselmuiden ajoute : « En tant qu'entreprise spécialisée dans les logiciels et l'intelligence artificielle, nous développons entre autres des solutions pour la production agricole ou horticole (sous abri). Avec Lemken, nous nous concentrerons davantage sur le développement du logiciel. Sans oublier la proximité avec les agriculteurs ! »

Des outils plus précis utilisables par l'humain et le robot

Outre le potentiel de marché, l'investissement correspond a la durabilité recherchée par le constructeur, qui mise sur le fait que les outils ainsi équipés apportent une contribution majeure à l'agriculture régénératrice. Grâce aux connaissances de Track32, les outils de la marque devraient gagner en précision, de sorte à ce qu'un outil intelligent puisse être non seulement utilisé par un opérateur ou directement par son robot Combined Powers.