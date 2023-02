Des pneus spécifiques aux engins électriques chez BKT

Chez BKT, des pneus ont été conçus pour les véhicules électriques et dévoilés lors du dernier Sima en novembre 2022. Pour le moment, seul le modèle AgriMaxFactor porte le logo E-Ready imprimé sur son flanc mais à l'avenir, tous les modèles BKT devraient intégrer cette technologie.

En quoi un pneu est-il spécifique aux engins électriques ?

Des tests ont montré que différents facteurs caractéristiques sont à prendre en compte dans la mobilité électrique : le poids, la structure du moteur, l'autonomie et le bruit. En effet, les modèles électriques sont plus lourds à cause des batteries (jusqu’à 30 % de poids supplémentaire), ce qui affecte le travail du pneu. Sans compter que l’engin atteint rapidement sa puissance maximale dès que le conducteur appuie sur l’accélérateur. Des déplacements plus rapides et plus intenses qu’avec des tracteurs conventionnels, influant aussi sur l’usure. Enfin, la conception du pneu ne doit pas augmenter la consommation électrique et donc la résistance au roulement doit être minimisée.