Naïo Technologies offre une garantie de 5 ans pour tous ses robots

Ils s’appellent « Ted », « Jo », « Oz » et « Orio », travaillent au milieu des vignes, des champs ou des légumes, et sont tous désormais garantis 5 ans. Dans cette industrie naissante, la flotte de robots du constructeur français Naïo Technologie, 100% électrique, est la première à bénéficier, sur le modèle de machines plus classiques, d’une telle protection. « La robotique est encore jeune. La fiabilité à grande échelle est un challenge pour tous. Nous croyons en la qualité de nos robots. C’est une initiative unique à ce jour », confie Aymeric Barthes, CEO chez Naïo Technologies, présente du mercredi 20 au vendredi 22 septembre au salon Tech & Bio.

Pionnier du secteur depuis 11 ans, Naïo s’affiche en leader mondial, avec 450 robots en circulation sur 5 continents et plus de 40 distributeurs. « Fournir des robots robustes, durables et qui offrent un excellent niveau de sécurité, est un engagement que Naïo prend auprès de ses utilisateurs, affirme l’entreprise. Face aux enjeux environnementaux, climatiques et de rentabilité, les agriculteurs et agricultrices doivent disposer d’outils adéquats pour réussir chaque campagne de production dans les meilleurs délais et conditions de travail possible. »

Le service après-vente s’aligne lui aussi sur les standards du monde du machinisme. Naïo Technologies promet « un temps d’interruption minimal des machines et la mise à disposition de pièces de rechange en moins de 48 heures ». « Nous avons l’ambition de passer du statut de start-up à celui de premier acteur mondial de l’ère de la robotique agricole. Cette extension de garantie sur 5 ans prouve notre détermination à nous inscrire dans la durée et à accompagner le monde agricole, au quotidien, dans la réussite de ses productions, en facilitant la gestion des exploitations », conclut Aymeric Barthes, dont la société a levé 32 millions d’euros fin 2022.

