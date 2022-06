Canicule 14 départements en vigilance rouge, 56 en orange, annonce Météo-France

Environ les trois-quarts de la population (45 millions de personnes) sont ainsi concernés par cette alerte canicule orange et rouge.

Avec également 19 départements en vigilance jaune (soyez attentifs), seuls cinq départements de la région Paca et les deux départements de Corse restent en vert, alors que les températures ont atteint ou dépassé les 40°C vendredi notamment en Occitanie.

Parmi les températures supérieures à 40°C, Météo-France a relevé 41,6°C à Villevieille (Gard) 41,4°C à Prades (Hérault), 40,6°C à Lézignan (Aude), 40,5°C à Saint-Jean-du-Gard (Gard).

Demain la vague de chaleur exceptionnelle par son intensité et sa précocité se poursuit et s’accentue à mesure que la masse d'air extrêmement chaud va progresser plus au nord et plus à l’est. Températures maximales en baisse en revanche entre Languedoc et Roussillon. pic.twitter.com/H3h2gAqOnw