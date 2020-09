Bilan météo Août 2020 : 15e mois consécutif plus chaud que la normale

Amélie Bachelet Terre-net Média

« La France vient de connaître son 3e mois d'août le plus chaud depuis le début des mesures derrière août 2003 et 1997, venant clore un été météorologique (juin-juillet-août) se positionnant dans le top 10 des plus chauds depuis 1900 », indique Météo France dans son bilan météo pour le mois d'août 2020.

Météo France dresse son bilan météorologique pour le mois d'août et plus globalement l'été 2020. L'organisme de météorologie indique une température moyenne mensuelle en août de 22,6 °C, soit supérieure de 2 degrés à la moyenne climatologique 1981-2010. Il s'agit ainsi du 3e mois d'août le plus chaud en France depuis 1900, « loin derrière cependant août 2003 (24,8 °C, + 4,2 °C/normale), mais juste derrière août 1997 (22,7 °C, + 2,1 °C/normale) ». Autre constat de Météo France, il s'agit du « 15e mois consécutif plus chaud que la normale (depuis juin 2019) avec une anomalie de température positive par rapport à la moyenne 1981-2010 (une série aussi longue est inédite). » #Graphique. Le mois d'août 2020 est désormais le 15ème mois consécutif - depuis juin 2019 - présentant une anomalie de température positive par rapport à la moyenne 1981-2010. Jamais une série d'anomalie n'a été aussi longue. pic.twitter.com/SLehDExm3M — Météo-France (@meteofrance) September 2, 2020 L'année de tous les records Concernant l'été 2020, il « rentre dans le top 10 des étés les plus chauds depuis 1900 (probablement vers le 7e rang, très proche de l'été 1947), avec une anomalie légèrement supérieure à + 1 °C ». Enfin plus globalement, les huit premiers mois de l'année 2020 (marqués par un hiver doux, un printemps et un été chaud), sont les plus chauds jamais vus à l'échelle nationale. Sur cette période, la température moyenne s'élève à 14,99 °C soit + 1,76 °C par rapport à la moyenne 1981-2010. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

