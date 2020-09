L'info météo du jour Arrivée d'une perturbation par l'ouest mercredi

Mercredi une perturbation arrive et va apporter pluie et tonnerre sur la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France.

Ce mardi, nous changerons peu de régime, avec encore de fréquentes pluies ou averses orageuses sur les deux-tiers sud du pays, avec des cumuls parfois conséquents, de l'orage, voire de la grêle ou des rafales de vent localement possibles. Le beau temps résistera sur un tiers nord du pays essentiellement, avec encore une bonne chaleur pour la saison.

Mercredi, un flux plus océanique commencera à se mettre en place par l'ouest où les conditions se dégraderont. Une perturbation envahira le littoral atlantique, la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France avec pluie et tonnerre. Des averses s'échapperont à l'avant, depuis le Massif Central, le Bassin Parisien jusqu'aux frontières de l'est. Un temps instable et orageux concernera la Corse. Un temps plus sec et ensoleillé résistera de la Côte d'Azur aux Pyrénées-Orientales. Le thermomètre sera orienté à la baisse.

