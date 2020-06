L'info météo du jour Mercredi : averses et orages localement forts dans les deux-tiers sud

Des orages localement violents sont attendus dans les deux-tiers sud de la France ce mercredi. De la grêle et des vents violents pourront les accompagner.

Ce mardi, le temps restera majoritairement sec et ensoleillé, en particulier au nord de la Loire. Sur la moitié sud, l'instabilité commencera à s'étendre et se développer autour d'une petite goutte froide, avec des averses et orages plus nombreux sur les Pyrénées, les Alpes du Sud, les Cévennes mais surtout autour du Massif Central et du Limousin avec des orages parfois actifs.

Mercredi, averses et orages localement forts, avec grêle et vent violent, gagneront les deux-tiers sud du pays en journée. Des éclaircies résisteront plus au nord, mais aussi en Corse et du Languedoc au Var. Le tiers nord connaîtra un ciel plus mitigé avant quelques pluies en soirée et la nuit suivante. Les températures commenceront à baisser, mais une chaleur lourde s'imposera.

