Bilan météo Un mois d'avril particulièrement frais et sec

L'omniprésence de conditions anticycloniques entre les îles Britanniques et la Scandinavie a occasionné un mois d'avril bien frais sur la France, voire froid sur les régions du quart nord-est. Ces hautes pressions ont limité les précipitations et apporté pas mal de soleil. Frédéric Decker, météorologue à MeteoNews, dresse le bilan du mois.

La chaleur exceptionnelle de la fin mars a quelque peu débordé sur le 1er avril qui fut le jour le plus doux du mois avec un maximum national à 28,5 degrés à Brive. Une fraîcheur marquée et durable s'est ensuite installée, en particulier les nuits très régulièrement froides avec des gelées particulièrement fréquentes et fortes. De nombreux records de froid sont tombés et les cultures ont souffert de ces fortes gelées tardives, la végétation étant bien réveillée et donc fragile après les chaleurs précoces de fin mars.

Châteaudun a enregistré - 6,3 degrés le 6, battant l'ancien record qui était de - 6,0 degrés le 4 avril 1973. Et - 6,9 degrés le même matin à Beauvais, pulvérisant les - 5,4 degrés du 7 avril 2013. Les - 5,3 degrés relevés le 7 à Creil égalisent le record de froid du 4 avril 1973. Le même jour, - 1,8 degrés à Dax, égalisant le record du 5 avril 1975. Le 8 : - 7,4 degrés à Saint-Etienne, battant les - 7,0 degrés du 8 avril 2003 etc... Les températures minimales moyennes mensuelles ont aussi battu des records localement : 0,5 degré à Beauvais contre 1,8 degrés en 2017 ; 2,7 degrés à Blois contre 2,8 degrés en 1997 ; 2,1 degrés à Caen contre 2,7 degrés en 1956 ; - 0,7 degré à Charleville-Mézières contre - 0,1 en 1991 ; 2,4 degrés à Chartres contre 2,6 en 1954 ; 2,2 degrés à Châteaudun comme en 1973 ; 1,4 degrés à Creil contre 2,5 degrés en 1956 et 1997...

À noter qu'il a gelé 29 jours sur 30 au moins quelque part en France à basse altitude à part le 29 (+ 1,4 degrés de minimum national ce jour-là à Vannes). Au final, la moyenne mensuelle nationale de température atteint 10,2 degrés en France pour une normale 1991-2020 et 11,4 degrés, soit 1,2 degrés de déficit. Il faut remonter à avril 2012 pour retrouver au moins aussi frais en avril avec 10,1 degrés. Le mois d'avril le plus froid reste 1973 avec 8,0 degrés de moyenne seulement.

Sécheresse

L'anticyclone septentrional a amoindri la fréquence et l'activité des perturbations et donc des précipitations sur la plupart des régions tout au long du mois. L'essentiel des pluies est tombé autour du week-end des 10-11 avril et en toute fin de mois. La France a reçu en moyenne 37 mm pour une normale de 61 mm, soit un déficit conséquent de 39 %. À noter une activité orageuse particulièrement faible pour ce mois de printemps. Les chutes de neige ont en revanche été plus fréquentes qu'habituellement, surtout au nord de la Loire et dans l'est. Une fois n'est pas coutume, c'est sur l'île d'Ouessant (Finistère) que les pluies ont été les plus faibles à l'échelon national avec seulement 1,2 mm. À l'opposé, il est tombé 127 mm d'eau à Saint-Auban (Alpes-de-Haute-Provence).

Bon ensoleillement

L'anticyclone récurrent a permis au soleil de briller largement sur la plupart des régions, plus particulièrement vers le nord-ouest. Le chiffre moyen national atteint 231 heures pour une normale de 187 heures, soit un excédent de près de 24 %. Neuf mois d'avril ont été encore plus ensoleillés depuis 1946. Le record appartient toujours à avril 1997 et ses 273 heures. Une fois n'est pas coutume comme pour la pluie, c'est dans la région de Saint-Malo que le soleil a le plus brillé en France avec 297 heures d'ensoleillement à Dinard. Quant au minimum national, il appartient à... Nice (si si !) avec 187 heures de présence du soleil.



Un mois d'avril donc sec et ensoleillé mais frais, voire froid les nuits et globalement sur le quart nord-est.

