Revue des réseaux Une sécheresse prématurée s’abat sur les cutures et inquiète les agriculteurs

Certains départements, notamment ceux du nord de la France, n’ont pas vu une goutte de pluie depuis plusieurs semaines. Pour les agriculteurs c’est « la catastrophe ». Ils espèrent tous que les prévisions de la semaine à venir se révèlent vraies et que la pluie tombe de nouveau sur les parcelles.

Aujourd'hui début des semis en #maïs semences ! Protocole 6×2 en démarrant par les femelles ! C'est un peu sec non !???? #pluie #sécheresse #ceuxquifontlessemences @CAVAC_ @philippe_gi @EmmanuelSagot @FrancoisArnoux @SyngentaFrance @KUHNFrance pic.twitter.com/YKexSMOzFP

D habitude à cette saison le collecteur est à moitié de sa hauteur et le drain coule à plein.... Sécheresse grave en vue ... pic.twitter.com/LrBFodFH6f

Les premières cultures commencent à marquer des signes de manque d'eau l'après midi des ronds se dessinent on commence à perdre des qx ?? pas d'eau en vue ce n'est que le début pic.twitter.com/eUFDI60WO5

L’orge ne me dépasse pas les genoux et elle commence à sortir ses épis



Nous savons à présent, qu’à chaque journée de « beau temps » la plante perdra en productivité finale par rapport à la veille, et qu’au retour de la pluie, la perte ne sera pas rattrapée pic.twitter.com/rXILbfPq6d