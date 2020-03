L'info météo du jour De la pluie pour mercredi

La pluie sera encore au programme de la journée de mercredi 4 mars 2020. Les précipitations seront généralement faibles excepté sur l'ouest entre la Bretagne et les Pyrénées.

Ce mardi, le temps restera à la pluie sur la moitié ouest jusqu'en Auvergne et au Languedoc sous un front très peu mobile qui apportera des précipitations parfois copieuses, notamment des Pyrénées à la Vendée.

La tempête Myriam frappera les régions situées au sud de la Garonne cet après-midi, et plus particulièrement la côte Basque et le piémont Pyrénéen. MeteoNews annonce des rafales de vent de l'ordre de 100 à 120 km/h, à peu près du même ordre qu'hier matin, avec en prime des grains orageux parfois virulents.

Sur la moitié est, quelques averses résiduelles se produiront, mais le soleil parviendra à faire malgré tout quelques apparitions en journée. Le temps sera plus ensoleillé sur la Provence et la Côte d'Azur, alors que des ondées arroseront la Corse. Les températures seront un peu justes pour la saison.

Mercredi, le ciel se couvrira pratiquement partout et des pluies généralement faibles se déclencheront, plus soutenues sur l'ouest entre la Bretagne et les Pyrénées. Quelques éclaircies timides résisteront tant bien que mal le long des frontières et près de la Méditerranée, surtout de la Côte d'Azur à la Corse. Le thermomètre sera de saison.

Les conditions météo s'emballeront à nouveau jeudi sous une dépression circulant au nord de la Loire, apportant beaucoup de pluie quasiment partout et un nouvel épisode fortement venteux sur les deux-tiers sud du pays. Les bourrasques pourront alors atteindre 80 à 90 voire localement 100 km/h.

