Application Canari Découvrez les projections climatiques sur votre territoire jusqu’en 2100

Grâce à l’application Canari, vous pouvez visualiser les projections climatiques jusqu’en 2100 sur votre territoire, et découvrir les implications sur vos productions.

Vous vous demandez comment va évoluer le climat sur votre territoire à moyen et long terme ? L’application Canari, développée par Makina Corpus et Solagro, répond à votre curiosité sur le sujet.

Après avoir sélectionné votre secteur géographique sur une carte puis un scénario climatique (soit le scénario RCP4.5, scénario intermédiaire ou le scénario RCP8.5, scénario le plus pessimiste) plus d’une centaine d’indicateurs agro-climatiques sont à votre disposition.

Parmi ces indicateurs, certains sont généraux (comme ceux liés à la température, la pluviométrie, le vitesse du vent…) et d’autres sont spécifiques à certaines filières. Par exemple, pour les éleveurs, il est possible de connaître le nombre de jours chauds par an (+ de 25°C), l’index de température-humidité (ITH) pour évaluer le stress thermique de l’animal ou encore le besoin en climatisation des bâtiments (degrés jours).

Des indicateurs adaptés à chaque production

Pour les producteurs de céréales d’hiver, d’autres indicateurs sont disponibles : le déficit hydrique lors de la période de montaison, le stress thermique à l’épiaison, ou encore le risque d’échaudage précoce, etc.

Ses projections climatiques sont calculables sur un futur proche (2020-2050) ou lointain (2050-2100).

Grâce à Canari, les agriculteurs peuvent ainsi voir plus concrètement les évolutions probables du climat sur leur territoire et prendre les bonnes décisions pour s’adapter à cette nouvelle situation.

Lancée au Sia 2022, Canari a été financée par l’Ademe et le ministère de l’agriculture. Une nouvelle version sera déployée dès début 2023 en France.

