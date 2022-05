Orages violents Des grêlons « géants » provoquent d'importants dégâts dans le centre-ouest

Des orages violents ont touché ce dimanche le sud des Pays de la Loire, les Charentes, le Poitou, le sud de la région Centre-Val de Loire jusqu'à la Nièvre. Il se sont accompagnés de grêlons "géants" atteignant parfois 7 à 10 cm de diamètre. Vendredi dernier, la Sarthe et la Mayenne étaient touchées par la grêle également. L'heure est au constat des dégâts pour les agriculteurs.

« De violents orages de type supercellulaire ont éclaté dimanche en fin d'après-midi et en soirée des Charentes à la Vendée jusqu'à l'Indre et à l'ouest de la Bourgogne, parfois accompagnés de grêle "géante", de vents violents et de fortes intensités pluvieuses », indique MeteoNews dans son bilan.

Des grêlons atteignant jusqu'à 7 à 10 cm de diamètre sont tombés entre les Deux-Sèvres et l'Indre, notamment entre Parthenay et Niort ou encore à Châteauroux.

[#Grêle dans l'Indre] Ce dimanche soir, la grosse et virulente #supercellule circulant dans l'#Indre a donné de gros grêlons sur de nombreuses communes de l'#Indre comme à #LeBlanc, #Châteauroux, Douadic. Photos : Hélène Thérèse, Sylvie Faivre, Pasca Lou. 2/3 #orages pic.twitter.com/JLoH0UR2bk — Association Météo Centre (@AssoMeteoCentre) May 23, 2022

[#Grêle à Châteauroux dimanche soir] Les dégâts causés par les grêlons de l’#orage supercellulaire passé sur #Châteauroux (#Indre) dimanche soir sont tout simplement hallucinants avec des pare-brises explosés !!! Courage à tous les sinistrés… Photos : @FloC36 / @AssoMeteoCentre. pic.twitter.com/VdDQhza6hu — Association Météo Centre (@AssoMeteoCentre) May 23, 2022

Les dégâts sont très importants dans ces zones avec des toitures percées, des vitres brisées, des voitures cabossées et des cultures abîmées.

Sur les réseaux sociaux, les agriculteurs partagent les dégâts. Sébastien nous montre notamment la taille des grêlons tombés chez lui et qui ont provoqué notamment des trous dans ses tôles en fibro et des dégâts dans ses orges :

Bon alors bilan:



Colza Ok

Un peu d'orge couchée

Et des trous dans les tôles en fibrose des stabuls pic.twitter.com/VhjFH0gjgc — Sebastien (@SebRedneck) May 23, 2022

Vendredi, la Mayenne et la Sarthe ont aussi été touchées par des tempêtes de grêle.

Étienne Fourmont, éleveur sarthois, dresse le bilan dans une vidéo sur sa chaîne Youtube. Les orges et les maïs sont les plus impactés :

Gwen Lemoine sur Facebook partage les photos de dégâts, en précisant qu'ils sont plus importants chez certains de ses voisins : « il a fallu rebâcher des silos d'ensilage. Les cultures sont abîmées, comme les toitures de maison, celles de plusieurs poulaillers ont même été perforées et les bêtes étaient affolées. On n'a jamais vu ça quand même ! »

Dans un communiqué, la FDSEA et les Jeunes agriculteurs de la Mayenne constatent les dégâts : « Blés, orges, colzas, jeunes pousses de maïs sont hachés. On dénombre aussi des toitures de bâtiments arrachées et des engins agricoles détériorés. » Face à cette situation d'urgence, ils ont mis en place une plateforme de dons de semences de maïs en faveur des agriculteurs touchés.

[#Solidarité] Les évènements climatiques parvenus en Sud/Est de @lamayenne ont ravagé nombre de parcelles agricoles. @fdsea53 et @JEUNESAGRI53 en appellent à la solidarité du monde agricole en ouvrant une plateforme de dons de semences de maïs sur contact@fdsea53.fr ???? RT SVP. pic.twitter.com/HofzOYEq6U — FDSEA53 (@fdsea53) May 20, 2022

Les orages seront beaucoup moins nombreux ces prochains jours puisque la masse d'air s'est très nettement rafraîchie sur l'ensemble de la France.

