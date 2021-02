Accord entre BASF et Salient Predictions Des prévisions météorologiques à long terme plus précises pour les agriculteurs

BASF et Salient predictions ont conclu un accord commercial mondial, le 22 février 2021, « pour permettre aux agriculteurs d'accéder aux données de prévisions météorologiques saisonnières à long terme les plus précises au monde », dans le but « de prendre des décisions agronomiques éclairées », selon un communiqué.

BASF veut aider les agriculteurs à « optimiser leur production agricole ». C’est pourquoi ils font le choix de s’adresser à « de petites et grandes entreprises technologiques innovantes ». Pour les prévisions météo à long terme, BASF a choisi « les données météorologiques fournies par Salient predictions ». Ces dernières « ont recours au "machine learning" et sont complétées par de nombreuses sources supplémentaires uniques qui les rendent encore plus précises », selon Jeffrey Spencer responsable mondial Technology & Data de BASF Digital Farming. Ces données seront intégrées aux « moteurs de calculs de décisions agronomiques » de BASF d’ici fin mars 2021 et « seront très utiles aux agriculteurs connectés. » Le Dr Raymond Schmitt, président et co-fondateur de Salient Predictions souhaite « aider les clients de BASF à mieux se préparer aux aléas météorologiques », à travers l’utilisation « d’algorithmes exclusifs, basés sur un large éventail d'indicateurs climatiques et se concentrant notamment sur des données océaniques comme les relevés de salinité à la surface de la mer, qui permettent d'extraire des signaux prédictifs des modèles météorologiques près de 12 mois à l’avance ». Les utilisateurs de l’outil d’aide à la décision (OAD) Xarvio devraient en bénéficier d'ici la fin de l’année. études Agrinautes 2020 réalisée par Hyltel-Datagri pour Terre-net Média et La France Agricole démontrent que si très peu d’agriculteurs utilise des OAD, près de la moitié des répondants souhaiteraient disposer d’un tel outil pour la météo. Pour en savoir plus : L’réalisée par Hyltel-Datagri pour Terre-net Média et La France Agricole démontrent que si très peu d’agriculteurs utilise des OAD, près de la moitié des répondantssouhaiteraient disposer d’un tel outil pour la météo. Pour en savoir plus : Étude Agrinautes 2020 - Réseau 4G, OAD, e-commerce : 5 infos sur la pratique numérique des agriculteurs À lire également : Agriculture de précision - Bosch et BASF créent une joint-venture pour développer des solutions numériques

