L'info météo du jour Des températures 10 degrès sous les normales de saison

Les températures continuent de dégringoler entre vendredi et le début de semaine prochaine, se situant parfois près de 10 degrés sous les normales de saison, avec des maximums se situant souvent entre 10 et 15 degrés. Des gelées blanches seront même probables dimanche matin et lundi matin !

Ce vendredi, le temps restera très perturbé et agité sur la plupart des régions avec des averses fréquentes voire des orages par endroits. La pluie prendra un caractère plus continu sur les Pyrénées, le Cantal et les Alpes, notamment le matin. Un temps plus sec et lumineux concernera le pourtour méditerranéen, sauf la Corse qui subira des averses orageuses. Le vent soufflera fort en toutes régions. Il fera très frais voire froid pour la saison.

Samedi, un temps très nuageux voire gris et pluvieux persistera du sud de la Garonne jusqu'au nord des Alpes, donnant de la neige dès 1 200 mètres en montagne, voire plus bas sous les plus fortes intensités. Le soleil résistera en revanche près de la Méditerranée sous des fortes rafales de vent, sauf sur le sud de la Corse où des averses éclateront. Un retour d'est pluvieux s'organisera le long des frontières de l'est jusqu'aux Hauts-de-France, alors que des éclaircies se montreront du nord-ouest à la Champagne jusqu'en Bourgogne. Il fera très frais.

Des gelées blanches seront probables dimanche matin et lundi matin !

Malgré un léger mieux, la seconde moitié de la semaine prochaine restera globalement fraîche.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net