Alerte météo Fort coup de vent et fortes pluies entre jeudi et vendredi

De fréquentes zones perturbées circulent en cette fin de semaine sur la France et l'Europe, engendrant des coups de vent et des passages pluvieux importants. Stéphane Nedeljkovitch de MeteoNews fait le point.

Les rafales de vent approchent déjà les 90 à 95 km/h ce jeudi après-midi sur les Hauts-de-France notamment, mais aussi les 80 km/h sur la côte Atlantique, et dépassant parfois les 100 km/h entre Corse et continent comme sur les îles et caps exposés.

Ce premier coup de vent s'accompagne déjà de pluies importantes notamment de la Nouvelle-Aquitaine aux Alpes. De nouvelles pluies conséquentes se déclencheront cette fois plutôt sur une large moitié nord du pays vendredi. Les cumuls de précipitations en 48 heures seront alors très importants sur une grande partie du pays.

Mais vendredi sera aussi concerné par un nouveau fort coup de vent cette fois sur la façade Atlantique où l'on attend parfois plus de 90 km/h dans les terres et 100 ou plus sur le littoral au passage de la tempête Diego.

