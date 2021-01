[Revue des réseaux] Conditions météo La neige et surtout la pluie compliquent le travail dans les champs

Pauline Debris Terre-net Média

Depuis quelques semaines, l'hiver est bien arrivé avec le froid, apparu dans nos campagnes, puis se sont succédées la neige et la pluie. Vous l'aurez constaté, ce n'est pas la période la plus propice pour travailler dans les champs. Tandis que certains profitent de ce temps pour se former, d'autres préparent doucement le printemps. Mais tous se donnent rendez-vous sur les réseaux sociaux pour partager leur quotidien.

