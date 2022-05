L'info météo du jour La journée de mercredi sera particulièrement chaude pour la saison

Le soleil et la chaleur resteront au programme des journées de mardi et mercredi.

Ce mardi, un temps calme, anticyclonique et bien ensoleillé dans l'ensemble s'imposera en toutes régions. Quelques cirrus et cumulus circuleront ci ou là, notamment sur la moitié nord. Une petite évolution orageuse devrait concerner la Bretagne, le Perche ou encore la Sarthe en fin d'après-midi et soirée. Il fera particulièrement chaud, souvent autour de 30 degrés l'après-midi.

Compilation des photos du matin pic.twitter.com/QstlzjJUbi — Cédric (@agric15) May 17, 2022

La journée de mercredi s'annonce très ensoleillée et estivale quasiment partout. Il faudra malgré tout compter sur un petit voile de cirrus souvent présent, en particulier vers les régions du nord et de l'ouest. Des nuages bas viendront jouer les trouble-fêtes de la Bretagne au Cotentin, donnant même un peu de pluie l'après-midi sur le Finistère. Il faudra par ailleurs compter sur la formation de cumulus l'après-midi en montagne, allant parfois jusqu'à l'orage sur l'arc alpin.

La hausse des températures se poursuivra, il fera particulièrement chaud pour la saison, souvent entre 30 et 34 degrés, un peu moins de la Bretagne à la frontière belge et sur les bords de la Méditerranée.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net