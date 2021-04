L'info météo du jour La journée s'annonce assez instable

Pauline Debris Terre-net Média

La journée sera froide et instable du nord à l'est du pays. Des giboulées de flocons ou de grésil pourraient tomber jusqu'en plaine. Sur la moitié sud, le temps sera en revanche plus sec et ensoleillé mais le vent soufflera assez fort et il fera plutôt frais.

Ce mardi, la journée s'annonce assez variable sur une grande partie du pays, voire froide et instable du nord à l'est avec des giboulées pouvant s'accompagner de flocons ou de grésil jusqu'en plaine, voire de coups de tonnerre ici et là. Le temps s'annonce en revanche plus sec et assez ensoleillé sur la moitié sud. Mistral et tramontane souffleront fort dans le quart sud-est (80 à 100 km/h), tandis que les bourrasques de vent seront aussi d'actualité sous les giboulées de la moitié nord. Il fera froid pour la saison, avec 5 à 10 degrés au nord et 8 à 15 au sud. Des glaçons dans la tige de l #orge faro ce matin dans l Aisne. Et des #colza qui baissent la tête #gelees #Agriculture pic.twitter.com/cBBzDiZqZy — François Demoury (@DemouryFr02) April 6, 2021 Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également