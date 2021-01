L'info météo du jour Le front pluvio-neigeux gagne les régions du sud vendredi

Un conflit de masse d'air important s'observera jeudi et vendredi entre de l'air froid en Allemagne et de l'air doux et humide sur l'ouest de la France, indique MeteoNews. Un épisode de neige jusqu'en plaine sera probable, en particulier de l'Alsace à la Meuse et aux Ardennes avec parfois 5 à 10 cm en plaine sur l'Alsace et la Moselle voire également à Nancy ou Metz.

Ce jeudi, un conflit de masse d'air va s'opérer sur un large quart nord-est entre de l'air froid venant d'Allemagne et l'air doux sur la France. À leur contact, une perturbation ondulera toute la journée entre les Ardennes et les Alpes du Nord avec de la neige parfois jusqu'en plaine en allant des Ardennes à l'Alsace. La neige sera abondante sur les Vosges, le Jura et les Alpes du Nord (entre 200 et 1 000 m d'altitude). Ailleurs, il s'agira de pluie, qui se mêlera de flocons toutefois près de la frontière belge, et qui sera très soutenue sur la Picardie et la Baie de Somme notamment (point d'occlusion). Alors que le temps sera plus sec des Pyrénées à la Méditerranée. Jusqu'à 12 degrés sur le littoral Atlantique, mais à peine plus de 0 près de la frontière allemande.

réveil blanc pour la famille ce matin ?? en #lorraine les bus ne passent pas la maîtresse ne sera pas à l’école... à peine 2cm et c’est déjà beyrouth ?? #neige pic.twitter.com/ahgxuKlWkH — julien_54 ???????? (@BADURAUX_j) January 14, 2021

Vendredi, le front pluvio-neigeux perdra en activité en gagnant les régions plus au sud. Pluie et neige tomberont au Berry et de la Bourgogne au Massif Central jusqu'à la région Rhône-Alpes, les flocons prenant de plus en plus le dessus au fil des heures. La tenue sera toutefois difficile en plaine, plus facile dès 200/300 m. Des averses arroseront la Côte d'Azur et la Corse. Quelques ondées également au sud de la Garonne. Partout ailleurs, le temps s'annonce plus sec et plus ou moins lumineux. Le soleil se montrera surtout près du Golfe du Lion avec forts mistral et tramontane. Il fera assez froid, surtout vers le nord-est.

