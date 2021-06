Bilan météo Mai 2021 frais et humide en France

L'anticyclone des Açores en retrait chez lui et les dépressions circulant fréquemment des îles Britanniques vers la mer Baltique ont maintenu un temps frais et humide sur la France en mai. Frédéric Decker, météorologue à MeteoNews, dresse le bilan du mois.

Dans le prolongement d'avril, mai est resté très frais. En dehors d'un bref pic de chaleur le 9 puis d'une toute fin de mois légèrement plus chaude, le mois s'est déroulé sous la fraîcheur. La température moyenne nationale atteint 13,2 degrés, il faut remonter à mai 2013 pour trouver au moins aussi frais (12,4 degrés). Le déficit thermique atteint tout de même 1,7 degrés par rapport à la normale 1991-2020. Le minimum absolu a été relevé le 3 à Charleville-Mézières avec - 4,3 degrés, valeur frôlant à 0,1 degré près le record de froid mensuel absolu de - 4,4 degrés le 18 mai 1991. Quant au maximum national, il a été observé le 8 à Biarritz avec 32,0 degrés.

Dans son ensemble, et comme prévu par MeteoNews dans ses tendances saisonnières, le printemps 2021 a été frais : 10,67 degrés de moyenne pour une normale de 11,7 degrés, soit 1 degré de déficit. Il faut remonter au printemps 2013 pour retrouver au moins aussi frais (10,06 degrés).

Quatre mois sur cinq ont été plus frais que la normale 1991-2020 depuis le début de l'année. Seul février a connu un excédent. La moyenne de ces cinq premiers mois est de 8,90 degrés pour une normale de 9,34 degrés. Là encore, il faut remonter à 2013 pour trouver moins (7,80 degrés).

Beaucoup de pluie

Contrairement aux trois mois précédents déficitaires avec l'installation précoce de la sécheresse, mai a renoué avec la pluie. Celle-ci est tombée fréquemment et abondamment sur la plupart des régions avec des passages perturbés plus nombreux qu'habituellement à cette période de l'année.

Le pays a ainsi reçu une moyenne de 92 mm de précipitations pour une normale de 67 mm. L'excédent est donc de 37 %. Il faut remonter encore une fois à 2013 pour trouver au moins autant (99 mm). Annecy détient le record du lieu le plus pluvieux avec 209 mm de précipitations. Perpignan s'est contenté de 14 mm, ville la plus sèche de France.

Ce mois de mai pluvieux n'a pas rattrapé le retard de mars et avril. Le printemps 2021 est donc sec avec 157 mm de précipitations à l'échelon national au lieu de 179 mm, soit un déficit de 12 %. Nous restons loin du record du printemps le plus sec établi en 2011 avec 90 mm d'eau seulement sur trois mois. Quant au cumul des cinq premiers mois, il est parfaitement dans les clous (303 mm pour une normale de 302).

Ensoleillement pas si mauvais

Avec des températures basses et beaucoup de pluie, on pourrait s'attendre à trouver des mauvais chiffres d'ensoleillement. Pas tant que ça. Bien qu'en léger déficit, la durée de présence du soleil est de 206 heures pour une normale de 216 heures. La fin de mois très lumineuse a en effet à peu près rattrapé le déficit des semaines précédentes. C'est à Brest que le soleil a été plus avare (145 heures dans le mois) et au Luc-en-Provence le plus généreux (297 heures).

Après les bons chiffres de mars (199 heures) et avril (231 heures), le petit déficit de ce mois de mai ne suffit pas à renverser la vapeur. Le printemps 2021 est un bon cru en ensoleillement avec 636 heures de soleil pour une normale de 564 heures (13 % d'excédent). Les 813 heures d'ensoleillement pour une normale de 757 heures pour les cinq premiers mois de l'année sont un chiffre assez élevé (+ 7 %), mais souvent dépassé dans le passé.

Le vent aura été assez présent au cours de ce mois à l'inverse des orages, anormalement discrets... Un mois de mai donc froid (- 1,7 degrés d'écart à la normale), pluvieux (+ 37 %) et moyennement ensoleillé (- 5 %). La tendance fraîche se confirme donc sur les cinq premiers mois de l'année, conformément aux tendances saisonnières de MeteoNews. Rappelons que ces mêmes tendances envisagent au contraire un été assez chaud...

