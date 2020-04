L'info météo du jour Maintien de la douceur pour la semaine

La douceur va persister au moins jusqu'à vendredi selon MeteoNews.

Ce lundi, le soleil résistera encore des régions de l'est au Berry jusqu'à la Méditerranée malgré un voile nuageux arrivant par l'ouest. Les conditions se dégraderont en revanche du sud de la Garonne à la Normandie jusqu'aux Hauts-de-France où grisaille et pluie faible s'imposeront sous une perturbation. Des éclaircies reviendront par la Bretagne et le Cotentin dans l'après-midi. La douceur sera de mise, en particulier dans l'est.

Pas de gel ce matin , une première depuis une semaine. Les Ray grass peuvent profiter du soleil et de l'eau du tic-tac ??? #FrAgTw #CeuxQuiFontLeLait pic.twitter.com/Ln9Aqnvaz7 — Tanguy (@DumasTanguy1) April 6, 2020

Mardi, les nuages resteront relativement nombreux sur la moitié ouest, se désagrégeant progressivement au fil de la journée au profit des éclaircies. Quelques gouttes ne seront pas exclues localement sur les Pyrénées et leur piémont. Sur la moitié est, le soleil brillera encore largement en dehors de quelques stratus matinaux présents surtout sur la Champagne-Ardenne. La douceur repartira à la hausse.

