L'info météo du jour Pluies et vents forts vendredi sur le nord du pays

Après l'accalmie prévue ce jeudi, la journée de vendredi s'annonce plus mouvementée avec l'arrivée de pluies et vents forts de la Manche aux Charentes jusqu'aux Ardennes.

Ce jeudi, une accalmie se dessinera sur l'ensemble de la France à la faveur d'une hausse du champ de pression. Le soleil prendra l'avantage sur les trois-quarts du pays parmi quelques petits cumulus ou cirrus ici ou là, un peu plus présents près des Pyrénées. Le ciel s'annonce tout de même plus nébuleux de la Bretagne à la frontière belge et quelques gouttes arroseront le Finistère. Le fond de l'air sera relativement frais.

Restons positif!?? ...pas chaud quand même. pic.twitter.com/UULiV2juE3 — Patrick Pigeon ???????????? (@Pat2816) September 30, 2021

Vendredi, le soleil résistera encore au sud et à l'est malgré un ciel se voilant au fil des heures, surtout des Pyrénées à la frontière allemande. Ce dernier se couvrira et tournera à la pluie en revanche des côtes de la Manche aux Charentes, jusqu'aux Ardennes, à l'arrivée d'un front assez actif, donnant pas mal de pluies et des vents assez forts. Il fera plutôt doux en journée.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net