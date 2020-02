Stations météo connectées Sencrop acquiert Visio-Green Agriculture

La start-up Sencrop vient d'annoncer l'acquisition de Visio-Green Agriculture, ce qui lui permet d'avoir désormais un réseau de 11 300 stations météo connectées.

Sencrop, spécialisé dans les stations météo connectées, a annoncé ce 12 février l'acquisition de Visio-Green Agriculture, entreprise dédiée aux solutions connectées pour l’agriculture qui propose notamment des stations agro-météo connectées et des sondes d’irrigation.

« Les 1 800 stations de la start-up euroise vont venir compléter le réseau des 9 500 stations Sencrop implantées en France et en Europe. Sencrop proposera ainsi un réseau unique de 11 300 stations », indique la start-up. « Concrètement, au sein du réseau, un agriculteur pourra choisir la station qui l’intéresse et récupérer l’ensemble des données météo de manière ultra localisée. Il pourra également mettre à disposition ses données et avoir en retour le partage des données météo d’autres agriculteurs ». Sencrop va assurer la migration des stations Visio-Green Agriculture dans les prochains mois.

Avec cette acquisition, Sencrop « bénéficiera également des solides partenariats développés par Visio-Green Agriculture auprès des coopératives, négoces, chambres d’agriculture, syndicats et groupements d’agriculteurs… ».

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net