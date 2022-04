État des nappes phréatiques Une situation à surveiller suite aux pluies insuffisantes en février et mars

Avec le déficit de précipitations enregistré en février et mars 2022, la situation des nappes phréatiques est à surveiller de près indique le BRGM dans son dernier point mensuel sur le sujet.

Dans son bulletin national de situation hydrologique d'avril 2022, le Bureau de Recherches géologiques et minières (BRGM) note qu'en « février et mars 2022, la situation s’est rapidement dégradée et les pluies insuffisantes ont fortement impacté l’état des nappes ». En effet, la période de vidange a débuté dès février, avec deux à trois mois d'avance. Ainsi la recharge des nappes aura été très courte, pendant trois mois, de novembre 2021 à janvier 2022.

?? État des nappes d’eau souterraine au 1er avril 2022



La situation s’est rapidement dégradée !



??La période de vidange a débuté dès février avec 2 à 3 mois d’avance.



Lire le bulletin complet :

??https://t.co/ZpiM2Jlrpn]#eau #environnement #eauxsouterraines pic.twitter.com/y0T3G1Omiq — BRGM (@BRGM_fr) April 13, 2022

« La situation est particulièrement préoccupante sur les nappes entre Vendée, Périgord et Maine ainsi que sur les nappes de Provence et de la Côte d’Azur », poursuit le BRGM.

En avril, la période de vidange devrait se confirmer sur l'ensemble des nappes inertielles.

En se référant aux prévisions de Météo France, le BRGM est inquiet pour la suite de l'année 2022 : « sur les mois d’avril à juin 2022, les scénarios plus chauds et plus secs que les normales sont les plus probables. (...) La hausse des températures, la reprise de la végétation et donc l’augmentation de l’évapotranspiration vont limiter nettement l’infiltration des pluies vers les nappes. Le début précoce des campagnes d’irrigation pourrait également influencer la situation des nappes. »

La situation sera donc à surveiller, notamment « sur l'ensemble des nappes réactives et sur les nappes inertielles affichant des niveaux actuels bas ainsi que sur les secteurs fortement sollicités par des prélèvements ».

