L'info météo du jour Temps très instable mercredi

Avec l'arrivée d'un temps très instable ces prochains jours, le thermomètre diminue et les températures sont notamment en nette baisse sur l'extrême nord du pays.

Ce mardi, la masse d'air se déstabilisera de plus en plus. Nuages et pluies s'imposeront souvent entre la Bretagne et la frontière belge, alors que des orages se développeront en journée du Massif Central aux Charentes jusqu'au Centre-Val de Loire avant de gagner le Bassin Parisien en soirée. Au sud de la Garonne, la couverture nuageuse s'annonce importante, donnant quelques pluies éparses. C'est près des frontières de l'est que le soleil se montrera le plus malgré des passages nuageux parfois nombreux. Il fera globalement moins chaud, mais il fera très lourd.

Sécheresse extrême : je comptais semer un seigle fourrager pour reconstituer les stocks.



Mais grâce aux pluies récentes, je vais pouvoir faire une coupe tardive ??



Le vrai patron des agris c'est la météo ! pic.twitter.com/k1kv10rote — Antoine Thibault (@AgriSkippy) September 13, 2022

Mercredi, un temps très instable s'imposera sur les trois-quarts du pays avec nuages imposants, averses et orages, en particulier des Hauts-de-France à la Champagne jusqu'au Bassin Parisien où des pluies orageuses conséquentes se déclencheront, mais aussi des Alpes au Languedoc. Les conditions météo seront plus calmes le long de l'Atlantique jusqu'au sud de la Garonne où de belles éclaircies se montreront. Il fera encore chaud et lourd, surtout à l'ouest et au sud. Un net rafraîchissement des températures est à noter en revanche sur l'extrême nord.

