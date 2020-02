L'info météo du jour Un temps calme jusqu'à samedi

C'est le retour progressif au calme ce mercredi sur le sud-est de la France. Un temps calme qui se généralise sous une hausse du champ de pression jusqu'à samedi.

Ce mercredi, les conditions météo s'annoncent beaucoup plus calmes au retour de l'anticyclone. Il faudra tout de même compter sur pas mal de grisaille du quart nord-est au Massif Central et aux Alpes le matin, se déchirant un peu par le sud en journée. Dans le nord-ouest au contraire, après une matinée ensoleillée, le ciel se chargera. Plein soleil en revanche de l'Aquitaine au pourtour méditerranéen avec mistral et tramontane encore forts. Les thermomètres resteront légèrement au-dessus des chiffres habituels.

Les premières couleurs du printemps sans vraiment d’hiver #emojibzh pic.twitter.com/7HfRv6cDlQ — Barach Daniel (@breizhdann) February 5, 2020

Jeudi, l'anticyclone garantira un temps calme, sec et bien ensoleillé quasiment partout. Quelques brumes, brouillards voire des grisailles localement tenaces pourront concerner l'extrême nord. Des entrées maritimes apporteront des nuages bas sur le Languedoc. Le ciel partiellement voilé sur le quart sud-est. Le thermomètre baissera sensiblement le matin avec des gelées fréquentes, faibles toutefois. En journée en revanche, il fera plutôt doux.

