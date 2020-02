L'info météo du jour Un temps encore calme vendredi et samedi avant l'arrivée de la tempête

Le temps va rester globalement calme et ensoleillé vendredi et samedi avant l'arrivée de la tempête dimanche.

Ce vendredi, le soleil sera au rendez-vous quasiment partout. Des passages nuageux s'inviteront toutefois près du Golfe du Lion jusqu'aux Cévennes sous un vent de sud-est modéré. Le ciel sera plus nébuleux également sur les régions du nord-ouest dans l'après-midi. Il commencera à pleuvoir faiblement sur le Finistère. Côté thermomètre, il fera froid avec des gelées fréquentes mais restant assez faibles. L'après-midi en revanche, la douceur s'imposera.

Moins 4 ce matin dans le Jura pic.twitter.com/wPyHSAH3hb — Petitguyot claude (@GPetitguyot) February 7, 2020

Samedi, le temps restera calme et plutôt ensoleillé des frontières de l'est au Midi-Toulousain jusqu'en Méditerranée malgré quelques nuages. Le vent marin apportera de l'humidité du Languedoc à l'Auvergne sous forme de grisaille voire de petites pluies. Une perturbation plutôt atténuée s'infiltrera entre les Charentes, les Pays de la Loire et les Hauts-de-France jusqu'aux Ardennes, donnant un ciel couvert et de la pluie. Des éclaircies feront leur retour par la Bretagne et le Cotentin en journée. Les gelées sont en recul vers les frontières de l'est et la douceur s'impose l'après-midi.

Dimanche, une tempête arrive sur la moitié nord de la France.

