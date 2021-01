L'info météo du jour Un temps plus sec et doux pour ce début de semaine

Le redoux s'impose en ce début de semaine sur la France. Le temps sera plus calme et sec.

Ce lundi, les hautes pressions seront centrées sur le sud de la France avec près de 1028 hectopascals. Cela ramènera un temps plus calme et sec sur le pays, même si quelques formations de grisailles ou de brouillards seront possibles en matinée par endroits, avec du dépôt de givre sous des températures proches de la gelée. Des nuages seront également assez nombreux l'après-midi notamment au nord de la Seine, avec même quelques gouttes près de la Manche et sur le Finistère. Le ciel sera plus lumineux à variable ou voilé par ailleurs, voire plus franchement ensoleillé sur la moitié sud. Les températures seront proches des valeurs de saison. Un peu de mistral encore sur le delta du Rhône.

#agripapa on profite encore un peu de la #neige avant qu’elle ne soit fondue complètement encore quelques descentes en ??, un dernier bonhomme de neige ?? 4jours consécutifs et jusqu’à 20cm= de super moment en #famille avec les #enfants #campagne pic.twitter.com/IQprQt1GJv — julien_54 ???????? (@BADURAUX_j) January 17, 2021

Mardi, une perturbation glissera des côtes de la Manche vers les frontières du nord-est en apportant de la pluie, précédée d'un peu de neige ou pluie-neige mêlées du nord de la Lorraine au Bas-Rhin. Le temps s'annonce plus calme et plus sec partout ailleurs, souvent ensoleillé ou au moins lumineux au sud de la Loire. La masse d'air se radoucira sensiblement.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

