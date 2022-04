L'info météo du jour Un temps sec et ensoleillé

Une poussée anticyclonique apporte un temps sec et ensoleillé sur la plupart des régions.

Ce mardi, les conditions vont s'améliorer à la faveur d'une hausse du champ de pression. Quelques averses se produiront encore entre la Lorraine, l'Alsace et le Dauphiné en passant par le Lyonnais, les Savoie et le Jura. Ailleurs, le temps s'annonce sec et plus ensoleillé, en particulier près de l'océan et de la Méditerranée. Les températures seront à peu près de saison, l'ambiance plutôt douce tout de même vers l'ouest et le sud.

3 jours de pluie, c’est gras, mais ça pousse plein pot ?????? pic.twitter.com/vkArNILhui — Thomas (@Thomas_po3) April 26, 2022

Mercredi, quelques grisailles et pluies s'attarderont sur les Pyrénées et leur piémont. Pas mal de nuages par ailleurs au sud de la Garonne. Ailleurs, les conditions s'amélioreront à la faveur d'une poussée anticyclonique par le nord avec pas mal de soleil. Des nuages se développeront tout de même l'après-midi des frontières du nord-est à la Normandie et sur le Finistère. Bise de nord-est sensible. Un peu frais le matin, de saison en journée.

