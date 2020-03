L'info météo du jour Une accalmie samedi avant le retour de la grisaille et de la pluie dimanche

Encore des pluies pour ce vendredi. Une accalmie se dessine pour samedi avant le retour de la grisaille et de la pluie dimanche.

Ce vendredi, la pluie s'attardera sur les régions du nord-est en s'atténuant au fil des heures sous un ciel toujours gris. Des nouvelles pluies gagneront l'ouest jusqu'au Massif Central et aux Pyrénées dès le matin, mais elles progresseront à peine en journée et auront tendance à s'estomper sur place. Des éclaircies reviendront près de l'océan en journée entre deux averses. L'ambiance sera plus lumineuse près de la Méditerranée. À noter beaucoup de vent à nouveau au sud de la Garonne et dans une moindre mesure des Charentes à la Bretagne. Le thermomètre sera un peu court pour la saison.

Bonjour joli soleil, tu nous as manqué !

Mais c'est pas encore aujourd'hui qu'on mettra l'engrais dans les prairies ??

(Oui, oui, sous l'eau c'en est une.) pic.twitter.com/X3UCn4roYE — Antoine Thibault (@AgriSkippy) March 6, 2020

La journée du samedi sera plus sèche et ensoleillée avant l'arrivée de nuages par le nord-ouest. Dimanche, ce sera le retour de la grisaille et de la pluie sur la moitié nord.

