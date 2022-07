L'info météo du jour Des températures caniculaires avant une baisse par l'ouest mardi

Une masse d'air exceptionnellement chaude va circuler sur l'ensemble de la France en ce début de semaine. Des températures caniculaires, parfois proches de certains records, seront observées entre lundi et mardi avec localement plus de 40 degrés.

Ce lundi, un soleil de plomb dominera sur toute la France. Les températures seront véritablement extrêmes et proches des records sur toute la moitié ouest du pays avec des valeurs proches ou supérieures à 40 degrés dans le sud-ouest, le Limousin, sur Poitou-Charentes voire jusqu'à la Loire. Les 35 degrés seront dépassés presque partout, jusqu'aux frontières belges, le Grand-Est. Il fera 35 à 38 degrés en vallée du Rhône, mais aussi en Limagne et dans le sud-est.

Mardi, le soleil continuera de briller quasiment partout, accompagné de rares cumulus et cirrus sur les régions de l'ouest. Une évolution orageuse est tout de même attendue en cours de journée entre la Bretagne et l'intérieur de la Normandie, mais aussi localement sur les Alpes frontalières. Côté thermomètre, la canicule se déplacera vers les régions centrales et les frontières de l'est avec des pointes à 40 degrés, alors que l'air deviendra rapidement plus respirable sur la façade atlantique.

