L'info météo du jour Une douceur printanière s'impose sur la France

Les conditions s'annoncent calmes et globalement printanières ces prochains jours avec soleil et douceur sur l'ensemble du pays. Mercredi, le thermomètre tournera autour de 20 degrés sur les trois-quarts de la France.

Ce mardi, un temps calme s'imposera, souvent nuageux voire gris le matin notamment du sud-ouest à la Champagne-Ardenne avec des brouillards de la Garonne aux Landes. Quelques gouttes pourront tomber près des Pyrénées. Le soleil brillera plus franchement près de la Manche et sur les régions de l'est jusqu'en Méditerranée. La douceur s'imposera.

#laviedelaferme (par temps de guerre)#COVID19france pour les ??‍??‍??‍?? = #ConfinementGeneral



Mais avec le printemps qui démarre, pour les ??voici venu le temps de la mise au pré après 4 mois de #Confinementotal

On continue de leur donner un peu de foin pour la transition alimentaire pic.twitter.com/8JFq6XLKgL — Stéphane AUROUSSEAU ??‍???????????? (@StphAurousseau) March 17, 2020

Mercredi, l'anticyclone garantira un temps calme et sec partout. Des brouillards réduiront la visibilité le matin de la Champagne-Ardenne à la Lorraine et des plaques de grisaille concerneront la moitié nord, surtout le Centre, le Bassin Parisien et la Picardie. Le soleil brillera partout ailleurs. Le soleil s'imposera en journée sur la plupart des régions, mais des nuages bas traîneront de l'est de la Bretagne au Centre jusqu'à la Lorraine et la Picardie. Une douceur printanière règnera.

