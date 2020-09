L'info météo du jour Une fin de semaine fraîche voire froide

Le thermomètre commence à baisser à partir de ce mercredi, pour arriver à des températures fraîches voire froides pour le week-end. Les premières gelées blanches sont attendues entre dimanche et lundi.

Ce mercredi, un flux plus océanique commencera à se mettre en place par l'ouest où les conditions se dégraderont. Une perturbation envahira le littoral atlantique, la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France avec pluie et tonnerre. Des averses s'échapperont à l'avant, depuis le Massif Central, le Bassin Parisien jusqu'aux frontières de l'est. Un temps instable et orageux concernera la Corse. Un temps plus sec et ensoleillé résistera de la Côte d'Azur aux Pyrénées-Orientales. Le thermomètre sera orienté à la baisse.

On s’y remet et effectivement ce matin il crachine... pic.twitter.com/nkgS78mjzp — Thibaut.G (@ThibautGiraud1) September 23, 2020

Jeudi, les conditions météo vont franchement se dégrader sur la plupart des régions avec pluies, averses ou orages, notamment sur une large moitié ouest jusqu'à la frontière belge avec du vent. Des orages éclateront aussi des Alpes à la Méditerranée. Le Languedoc-Roussillon sera un peu plus à l'écart des intempéries sous un temps sec et quelques embellies. La chute du thermomètre se poursuivra.

La fin de semaine s'annonce ensuite particulièrement fraîche voire froide. Ce week-end, le thermomètre dépassera difficilement les 15 degrés sur les deux-tiers nord du pays, parfois pas plus de 10 à 13 degrés, et les premières gelées blanches sont attendues entre dimanche et lundi.

On notera aussi le retour de la neige à très basse altitude pour la saison en montagne, notamment sur les Alpes, parfois sous les 1 000 mètres d'altitude !

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net