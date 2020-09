[Revue des réseaux] Colzas non levés Resemer, changer d'assolement, attendre... les stratégies face au manque d'eau

Tous les territoires ne sont pas égaux face aux précipitations. Dans l'est de la France notamment, la sécheresse dure et les colzas semés en août ne sont toujours pas levés. Que faire ? Sur Twitter, les agriculteurs partagent leurs stratégies.

Si la pluie est arrivée depuis la mi-août dans certains territoires, ce n'est pas le cas partout. Le manque de précipitations commence à se faire fortement sentir dans certaines zones, notamment dans l'est et le centre du pays. Les colzas semés n'ont pas levé, comme l'expliquent Christophe Grison dans l'Oise ou encore Brice Veaulin dans l'Yonne :

Chez nous cela fait presque trois semaines que nous ne pouvons même plus dechaumer ??l’outil ne rentre plus, les colzas sont semés mais lèvent pas?? mais quelle année pic.twitter.com/HshZjEgZDw — Christophe Grison (@agritof60) September 16, 2020

Face à cette situation, certains agriculteurs revoient leur assolement. Julien Baduraux, en Meurthe-et-Moselle doit retourner deux tiers de ses colzas à cause de la sécheresse, ils n'ont pas levé. Il explique : « le blé prendra la place des pois et orge d’hiver, les pois la place du colza pas levé avec de la féverole et du maïs, les tournesols prendront la place du maïs et pois » Et de conclure : « maintenant pour être agri, il faut être spécialiste des méthodes agiles ! ». Aurel, dans la Meuse, sème de l'orge à défaut de voir son colza lever :

bouleversement rotation à cause de la sécheresse

le blé prendra la place des pois et orge d’hiver,les pois la place du colza pas levés avec de la féverole et du maïs,tournesols prendra la place du ??et pois??maintenant pour être agri il faut être spécialiste des méthodes agiles pic.twitter.com/OEJbOJ2fLm — julien_54 ???????? (@BADURAUX_j) September 21, 2020

Même interrogation sur l'assolement pour Olivier Coste, agent relation cultures pour Soufflet Agriculture en Bourgogne :

D'autres sont prêts à prendre le risque de resemer du colza non levé, même à la fin septembre. C'est ce qu'expliquent @Luc Lorin et @Courtier :

- 80 % de mes colzas n'ont pas levés

- La pluie devrait faire sont retour avec des cumuls??

- Les tendances a 2 mois sont douces

J'ai 80% d'avoir 7-8 feuilles au 4/12 avec un semis au 20/09

Pas de colza en Europe+BMN (sauf Allemagne) =>prix?? en 2021

Je reseme@laurentjung54 ?? pic.twitter.com/QGY0cfjTXn — Visio-Crop ?? (@Luc_Lorin) September 18, 2020

Reprise des semis de #colza à la vue de la météo de la semaine pro... ??pour la pluie. Et une météo clémente jusque décembre. #prix de la tonne de colza intéressante @Avril ; colza ligné, #tcs pic.twitter.com/BO7ehJ6CTW — Courtier (@Courtie22878426) September 18, 2020

Laurent Jung de Terres Inovia leur répond :

C'est une prise de risque importante : il faut qu'il pleuve, que ça lève, que l'hiver n'arrive pas trop tôt et que les insectes soient maitrisables. Pas impossible mais quand même risqué. Ça se tente mais il vaut mieux minimiser les coûts et avoir une solution de remplacement — Laurent JUNG (@laurentjung54) September 18, 2020

Au delà des colzas non levés, la sécheresse est aussi inquiétante pour les cultures d'automne comme les betteraves et les levées d'interculture comme l'explique Vincent Guyot dans l'Aisne :

Même pas un millimètre ici. La #secheresse devient une #calamité pour nos cultures d'automne (betteraves), inte-cultures et #Colzas 2021 . — GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) September 21, 2020

La pluie est cependant attendue à partir de mercredi sur de nombreuses régions. À suivre donc.

Et vous comment sont vos colzas ? Et que pensez-vous faire ? Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net